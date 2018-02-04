Жиру: «Дешам посоветовал мне сменить клуб»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о трансфере из «Арсенала».

«Венгер хотел подписать нового нападающего. С этим трансфером в команде было бы три топовых нападающих, поэтому я решил уйти.

Был смысл в том, чтобы дать новое направление моей карьере. Было разочарование, я провел в «Арсенале» пять замечательных лет. Мне нужен был новый вызов, и при этом я не хотел уезжать из Премьер-лиги. «Челси» был замечательным вариантом.

Я говорил с Дешамом. Он не советовал мне прямо перейти в «Челси» — только сменить клуб. Был интерес от «Боруссии Д», «Севильи», и как-то моему агенту позвонили из «Ромы».

Но мой выбор стал очевиден после того, как я узнал, что Конте хочет работать со мной», — сказал Жиру.

Напомним, что о трансфере было объявлено во вторник. Контракт рассчитан на полтора года.