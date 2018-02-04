Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жиру: «Дешам посоветовал мне сменить клуб»

    Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал о трансфере из «Арсенала».

    «Венгер хотел подписать нового нападающего. С этим трансфером в команде было бы три топовых нападающих, поэтому я решил уйти.

    Был смысл в том, чтобы дать новое направление моей карьере. Было разочарование, я провел в «Арсенале» пять замечательных лет. Мне нужен был новый вызов, и при этом я не хотел уезжать из Премьер-лиги. «Челси» был замечательным вариантом.

    Я говорил с Дешамом. Он не советовал мне прямо перейти в «Челси» — только сменить клуб. Был интерес от «Боруссии Д», «Севильи», и как-то моему агенту позвонили из «Ромы».

    Но мой выбор стал очевиден после того, как я узнал, что Конте хочет работать со мной», — сказал Жиру.

    Напомним, что о трансфере было объявлено во вторник. Контракт рассчитан на полтора года.

    Источник: Daily Star

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2018 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11