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    Клопп: «Из всех нападающих в Англии Фирмино больше всего похож на Кейна»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об игре нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна и сравнил его с форвардом «красных» Роберто Фирмино.

    «Если вы посмотрите на игру Кейна, то он играет по всему полю, получая мяч очень глубоко. Из всех нападающих в Англии они с Фирмино больше всего похожи — они играют везде.

    Гарри играет «девятку», но часто используется как «десятка». В то время как Роберто играет «десятку», но часто выступает в роли «девятки», — сказал Клопп.

    Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках матча 26-го тура АПЛ. Начало встречи в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Liverpool Echo

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    04.02.2018 13:56
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