Конте — журналистам: «Не понимаю, почему на других тренеров после поражений не давят так, как на меня?»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на критику журналистов.

«Я не понимаю, почему на других тренеров после поражений не давят так, как на меня. Повторю, что это не проблема, потому что я не читаю газет и не сижу в интернете.

Есть ли хоть один журналист, который скажет обратное [тому, что Конте уходит из «Челси» — прим. ред.]?

Венгер? Да, его критиковали. Но после 20 лет работы, а не полутора лет.

Меня критикуют после года работы, после чемпионского сезона. Не забывайте, что в прошлом сезоне мы были андердогами и победили в чемпионате.

Сейчас я намерен остаться в Англии и доработать контракт. Это мое решение. Потом посмотрим, что произойдет, а произойти может что угодно», — сказал Конте.

«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков в 25 матчах.