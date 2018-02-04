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    Конте — журналистам: «Не понимаю, почему на других тренеров после поражений не давят так, как на меня?»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на критику журналистов.

    «Я не понимаю, почему на других тренеров после поражений не давят так, как на меня. Повторю, что это не проблема, потому что я не читаю газет и не сижу в интернете.

    Есть ли хоть один журналист, который скажет обратное [тому, что Конте уходит из «Челси» — прим. ред.]?

    Венгер? Да, его критиковали. Но после 20 лет работы, а не полутора лет.

    Меня критикуют после года работы, после чемпионского сезона. Не забывайте, что в прошлом сезоне мы были андердогами и победили в чемпионате.

    Сейчас я намерен остаться в Англии и доработать контракт. Это мое решение. Потом посмотрим, что произойдет, а произойти может что угодно», — сказал Конте.

    «Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков в 25 матчах.

    Источник: Skysports

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    04.02.2018 12:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 февраля 2018, 18:34

      не согласен с ним, порою каждому тренеру любого топ-клуба достается критика просто кому-то больше а кому-то меньше.

      3
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      Рейтинг: +367

      gigs84 4 февраля 2018, 16:57

      Жозе ещё больше достаётся! Держитесь!

      1
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      Рейтинг: +1270

      Fil1988 4 февраля 2018, 15:35

      Хетафе я так понял не собирается забивать

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 февраля 2018, 15:28

      Да чемпионат Англии действительно не для слабонервных ,сегодня ты можешь быть героем , "а завтра тебя могут смешать с чем угодно", а Конте как и любой итальянец фигура подверженная истерики , вот почему мало у кого из итальянцев в Англии получается себя проявить.

      0
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 февраля 2018, 15:25

      В Челси есть предатели, типа Азара. Сначала они свалили Мауриньо, а теперь Конте. А хозяин он не понимает в футболе ничего, у него имидж управленца деньгами. Странно на него иногда смотреть в кабинке, за стеклом, на несчастного человека. Так жить нельзя.

      0
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      Рейтинг: +93

      Топс7 4 февраля 2018, 15:12

      Челси может за 2-е место побороться

      1
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > Топс7 4 февраля 2018, 16:56

      Может, но будем надеяться, что оно достанется МЮ)

      0
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      Рейтинг: +628

      kanav67 4 февраля 2018, 13:37

      Просто другие тренируют Анжи, Ска, Амкар и пр. , а Конте тренирует Челси. Почувствуйте разницу.

      1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 4 февраля 2018, 13:22

      Ну на то они и английский печатные террористы, ой журналисты . . . хотя

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 4 февраля 2018, 13:16

      Может потому что другие тренера не посылают смс футболисту о его уходе и ненадобности в клубе?!

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 февраля 2018, 13:10

      Раз писаки критикуют, значит чувствуют интерес к персонажу и ожидаемый успех к своей писанине!))
      Кинуть им пару пустых слов, пусть строят свои теории на пустом месте!)))

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