Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Конте — журналистам: «Не понимаю, почему на других тренеров после поражений не давят так, как на меня?»

Конте — журналистам: «Не понимаю, почему на других тренеров после поражений не давят так, как на меня?»

4 февраля 2018, 12:51
11

Главный тренер «Челси» Антонио Конте ответил на критику журналистов.

«Я не понимаю, почему на других тренеров после поражений не давят так, как на меня. Повторю, что это не проблема, потому что я не читаю газет и не сижу в интернете.

Есть ли хоть один журналист, который скажет обратное [тому, что Конте уходит из «Челси» — прим. ред.]?

Венгер? Да, его критиковали. Но после 20 лет работы, а не полутора лет.

Меня критикуют после года работы, после чемпионского сезона. Не забывайте, что в прошлом сезоне мы были андердогами и победили в чемпионате.

Сейчас я намерен остаться в Англии и доработать контракт. Это мое решение. Потом посмотрим, что произойдет, а произойти может что угодно», — сказал Конте.

«Челси» занимает четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 50 очков в 25 матчах.

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1517739021
Раз писаки критикуют, значит чувствуют интерес к персонажу и ожидаемый успех к своей писанине!)) Кинуть им пару пустых слов, пусть строят свои теории на пустом месте!)))
Ответить
InterMilLano1908
1517739389
Может потому что другие тренера не посылают смс футболисту о его уходе и ненадобности в клубе?!
Ответить
Аристократ Олжик
1517739765
Ну на то они и английский печатные террористы, ой журналисты . . . хотя
Ответить
kanav67
1517740649
Просто другие тренируют Анжи, Ска, Амкар и пр. , а Конте тренирует Челси. Почувствуйте разницу.
Ответить
Топс7
1517746356
Челси может за 2-е место побороться
Ответить
Александр52
1517747108
В Челси есть предатели, типа Азара. Сначала они свалили Мауриньо, а теперь Конте. А хозяин он не понимает в футболе ничего, у него имидж управленца деньгами. Странно на него иногда смотреть в кабинке, за стеклом, на несчастного человека. Так жить нельзя.
Ответить
hevbn 28
1517747315
Да чемпионат Англии действительно не для слабонервных ,сегодня ты можешь быть героем , "а завтра тебя могут смешать с чем угодно", а Конте как и любой итальянец фигура подверженная истерики , вот почему мало у кого из итальянцев в Англии получается себя проявить.
Ответить
Fil1988
1517747747
Хетафе я так понял не собирается забивать
Ответить
gigs84
1517752658
Жозе ещё больше достаётся! Держитесь!
Ответить
OfaZavr
1517758469
не согласен с ним, порою каждому тренеру любого топ-клуба достается критика просто кому-то больше а кому-то меньше.
Ответить
Главные новости
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
7
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
4
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
1
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
7
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Все новости
Все новости
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
14:33
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+