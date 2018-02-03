Обамеянг и Мхитарян помогли «Арсеналу» разгромить «Эвертон». «Спартак» снова проиграл. Дайджест событий дня

«Спартак» проиграл китайскому клубу, выступавшему с Маскерано, Эрнанесом и Жервиньо.

Обамеянг забил первый гол за «Арсенал», на счету Мхитаряна – три голевые передачи.

«Манчестер Сити» упустил на последних минутах победу над «Бернли».

«Атлетико» хочет поменяться футболистами с «Барселоной»: Дембеле вместо Гризманна.

Луис Энрике может стать тренером «Челси» до игры с «Барселоной».

«Реал» согласен увеличить зарплату Роналду.

«Зениту», «Спартаку» и «Краснодару» интересен полузащитник «Фенербахче».

«Гетеборг» намерен приобрести Вернблума.

«Спартак» теперь может вернуть себе старую эмблему.

«Кубань» могут скоро объявить банкротом.