Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Обамеянг и Мхитарян помогли «Арсеналу» разгромить «Эвертон». «Спартак» снова проиграл. Дайджест событий дня

    «Спартак» проиграл китайскому клубу, выступавшему с Маскерано, Эрнанесом и Жервиньо.

    Обамеянг забил первый гол за «Арсенал», на счету Мхитаряна – три голевые передачи.

    «Манчестер Сити» упустил на последних минутах победу над «Бернли».

    «Атлетико» хочет поменяться футболистами с «Барселоной»: Дембеле вместо Гризманна.

    Луис Энрике может стать тренером «Челси» до игры с «Барселоной».

    «Реал» согласен увеличить зарплату Роналду.

    «Зениту», «Спартаку» и «Краснодару» интересен полузащитник «Фенербахче».

    «Гетеборг» намерен приобрести Вернблума.

    «Спартак» теперь может вернуть себе старую эмблему.

    «Кубань» могут скоро объявить банкротом.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.02.2018 23:02
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +233

      igormaddog 4 февраля 2018, 02:37

      Обамеянг и Мхитарян не плохо влились в Арсенал!И какой Вернблуму Гетеборг,только ЦСКА!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 4 февраля 2018, 00:58

      Кубань жалко.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11