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  • «Кубань» отказывается погашать долги и может быть объявлена банкротом

«Кубань» отказывается погашать долги и может быть объявлена банкротом

3 февраля 2018, 19:02
14

Председатель Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что из-за финансовых проблем «Кубань» может быть объявлена банкротом.

Ранее руководство клуба отказалось выплачивать долги по зарплате игрокам и тренерам из-за запрета на погашение задолженностей управляющей компанией.

«Вчера арбитраж по Краснодарскому краю вынес определение о разъяснении решения, которое он принял до этого.

Мы получили тексты, в понедельник будем назначать очередную дату заседания для применения санкций к «Кубани» – снятии очков.

Вероятность, что клуб может быть объявлен банкротом, есть. Все зависит от руководства «Кубани». К компетенции палаты это не относится», – сказал Березов.

На данный момент «Кубань» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, находясь в шести очках от зоны вылета.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. ФНЛ Кубань (ЛФЛ)
Комментарии (14)
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insider_retro
1517674336
Как всё поменялось за несколько лет! Ещё недавно Кубань была в фавОре у Краснодарской знати, а на Краснодар ходило 300-500 болельщиков и он влачил существование младшего брата. Теперь "быки" пытаются за призы РФПЛ бороться, а Кубань пробует выживать...
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SunRomeS
1517674506
Типа для города 2 клуба роскошь? Или позабыли, что Краснодар не из городской кормушки питается? Жалко команду, кто следующий?
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GoLenaStop
1517676059
Опять финансы.... Футболисты бегают, а купоны стригут банкиры.Жаль, что не наоборот. Удачи, спортсмены!
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OfaZavr
1517676610
очень жаль что клуб вроде и недавно игравший в еврокубках пал до такого состояния.
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DeStar
1517676713
Вообще один из самых страннхы клубов на моей памяти в рфпл за последние лет 7. То боролись хорошо, то дичь творится. я уж точно не спец и их ситуацию не знаю особо, но такое ощущение будто этот клуб специально топили , воровали и так далее, само руководство к этому вело.
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oyabun
1517679973
Вот так "убивают" клуб с богатой историей и традициями, на который ходил весь город. Чинушам нашим наплевать. Зато с телека все так же бодро агитируют за развитие спорта в стране. Лицемеры!
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GoLenaStop
1517689322
Примерно так и уничтожили футбол в Твери... Остался только пустой нищий стадион без игроков и зрителей. Боритесь за свои команды, учите детей футболу. Футбол - это свежий воздух , движение и жизнь!
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AlfavitЪ
1518012412
Лопается финансовый пузырь, необходимо сокращать непомерно раздутые зарплатные ведомости клубов. Ну не стоят столько наши жопоногие, сравните с другими лигами типа Голландии или Бельгии.
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Приус
1518014728
Если провести грамотный аудит, то выяснится, что половина клубов премьер-лиги банкроты.
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Одинокий волк Маквейд
1518016021
В футболе, как, впрочем и во всей стране БАРДАК,
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