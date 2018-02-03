«Кубань» отказывается погашать долги и может быть объявлена банкротом

Председатель Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что из-за финансовых проблем «Кубань» может быть объявлена банкротом.

Ранее руководство клуба отказалось выплачивать долги по зарплате игрокам и тренерам из-за запрета на погашение задолженностей управляющей компанией.

«Вчера арбитраж по Краснодарскому краю вынес определение о разъяснении решения, которое он принял до этого.

Мы получили тексты, в понедельник будем назначать очередную дату заседания для применения санкций к «Кубани» – снятии очков.

Вероятность, что клуб может быть объявлен банкротом, есть. Все зависит от руководства «Кубани». К компетенции палаты это не относится», – сказал Березов.

На данный момент «Кубань» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, находясь в шести очках от зоны вылета.