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    «Кубань» отказывается погашать долги и может быть объявлена банкротом

    Председатель Палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что из-за финансовых проблем «Кубань» может быть объявлена банкротом.

    Ранее руководство клуба отказалось выплачивать долги по зарплате игрокам и тренерам из-за запрета на погашение задолженностей управляющей компанией.

    «Вчера арбитраж по Краснодарскому краю вынес определение о разъяснении решения, которое он принял до этого.

    Мы получили тексты, в понедельник будем назначать очередную дату заседания для применения санкций к «Кубани» – снятии очков.

    Вероятность, что клуб может быть объявлен банкротом, есть. Все зависит от руководства «Кубани». К компетенции палаты это не относится», – сказал Березов.

    На данный момент «Кубань» занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ, находясь в шести очках от зоны вылета.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2018 19:02
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 февраля 2018, 18:07

      В футболе, как, впрочем и во всей стране БАРДАК,

      5
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      Рейтинг: +5444

      Приус 7 февраля 2018, 17:45

      Если провести грамотный аудит, то выяснится, что половина клубов премьер-лиги банкроты.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 7 февраля 2018, 17:06

      Лопается финансовый пузырь, необходимо сокращать непомерно раздутые зарплатные ведомости клубов. Ну не стоят столько наши жопоногие, сравните с другими лигами типа Голландии или Бельгии.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 3 февраля 2018, 23:22

      Примерно так и уничтожили футбол в Твери... Остался только пустой нищий стадион без игроков и зрителей. Боритесь за свои команды, учите детей футболу. Футбол - это свежий воздух , движение и жизнь!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 3 февраля 2018, 21:37

      Жаль, хороший был клуб. Ну, не беда, через год возродят под новым названием, Кубань-19 скажем. Таких случаев в российской истории уже навалом, даже тульский Арсенал через это прошел, а для Тамбова только на пользу пошло.

      3
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 3 февраля 2018, 20:46

      Вот так "убивают" клуб с богатой историей и традициями, на который ходил весь город. Чинушам нашим наплевать. Зато с телека все так же бодро агитируют за развитие спорта в стране. Лицемеры!

      11
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      Рейтинг: +399

      guron88 > oyabun 10 февраля 2018, 01:07

      Так не только город ходил. Со всего края на матчи люди приезжали: с городков, станиц и с побережья, вообщем даже с дальних уголков края. Народная команда была. Даже в тяжелейшие 90-е выжила! А теперь? Что за время? Что за страна?...

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 февраля 2018, 19:51

      Вообще один из самых страннхы клубов на моей памяти в рфпл за последние лет 7. То боролись хорошо, то дичь творится. я уж точно не спец и их ситуацию не знаю особо, но такое ощущение будто этот клуб специально топили , воровали и так далее, само руководство к этому вело.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 19:50

      очень жаль что клуб вроде и недавно игравший в еврокубках пал до такого состояния.

      8
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 3 февраля 2018, 19:40

      Опять финансы.... Футболисты бегают, а купоны стригут банкиры.Жаль, что не наоборот. Удачи, спортсмены!

      11
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 3 февраля 2018, 19:15

      Типа для города 2 клуба роскошь? Или позабыли, что Краснодар не из городской кормушки питается?
      Жалко команду, кто следующий?

      7
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop > SunRomeS 3 февраля 2018, 19:43

      Типа Ростсельмаш.... РОСТСЕЛЬМАШ!!!! Готовь не только косилку, но и горелку - выжигать сорняки !!!

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