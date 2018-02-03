АПЛ. «Арсенал» разгромил «Эвертон»; Обамеянг забил дебютный гол, Мхитарян отдал три результативные передачи

В матче 26-го тура АПЛ «Арсенал» на своем поле разгромил «Эвертон» – 5:1. Хет-трик сделал Аарон Рэмзи.

Дебютным голом за «канониров» отметился Пьер-Эмерик Обамеянг. Еще один новичок лондонского клуба – Генрих Мхитарян – сделал три результативные передачи.

«Арсенал» занимает шестое место в турнирной таблице, «Эвертон» – 10-й.

Чемпионат Англии. АПЛ. 26-й тур

Арсенал – Эвертон – 5:1 (4:0)

Голы: 1:0 – Рэмзи, 6; 2:0 – Косиельни, 14; 3:0 – Рэмзи, 19; 4:0 – Обамеянг, 37; 4:1 – Калверт-Льюин, 64; 5:1 – Рэмзи, 74.

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