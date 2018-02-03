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  • Энрике может возглавить «Челси» до первого матча с «Барселоной»

Энрике может возглавить «Челси» до первого матча с «Барселоной»

3 февраля 2018, 13:53
9

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, как уже сообщалось ранее, является кандидатом на то, чтобы сменить у руля «Челси» Антонио Конте.

Будущее итальянского специалиста зависит от четырех больших матчей в течение ближайших шести недель, начиная с первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской команды.

Однако, по утверждениям испанских СМИ, Энрике может заменить Конте еще до встречи с сине-гранатовыми, которая состоится 20 февраля.

Напомним, в последнее время у Конте сложились напряженные отношения с советом директоров синих.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Лига чемпионов Челси Барселона Конте Антонио Энрике Луис
Комментарии (9)
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O-Z
1517656075
Нет только не он. Чего он добился? Кроме успехов с барсой?
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hevbn 28
1517656194
Ничего не имею против Конте, но по моему Луис Энрике очень интересный тренер по моему его не до оценивают из-за его работы с Барсой. Не важно уволят ли Конте из Челси жду возвращения Энрике к тренерской практике.
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insider_retro
1517657056
Извечная участь тренера, когда отсутствие желаемых результатов, толкает руководство к непопулярным решениям, даже по ходу сезона. И не факт, что при новом назначенце, Челси сразу выдаст что-то фантастичное.
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serppion
1517657744
По-моему, Челси начинает дергаться. Значит, чемпионства в АПЛ не жди и не надейся на успехи в Европе. Жаль Луиса, яркого тренера, но за полчаса он не сделает ремонт в трехкомнатной квартире - нужно время. Думаю, и Барсе от перемены мест слагаемых лучше не станет.
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dinar7777dinar
1517658753
это был бы хороший тренер ! а то челси сейчас похож на дешевый автобус.
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gor77
1517667690
Тренеры АПЛ: 3 испанца, 2 аргентинца, 2 португальца, немец, 2 шотландца, 2 француза, ирландец, итальянец, американец! и всего лишь 5 ангиличан!!! Интересная ситуация!!!
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