Энрике может возглавить «Челси» до первого матча с «Барселоной»

Тренеры АПЛ: 3 испанца, 2 аргентинца, 2 португальца, немец, 2 шотландца, 2 француза, ирландец, итальянец, американец! и всего лишь 5 ангиличан!!!
Интересная ситуация!!!
Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, как уже сообщалось ранее, является кандидатом на то, чтобы сменить у руля «Челси» Антонио Конте.
Будущее итальянского специалиста зависит от четырех больших матчей в течение ближайших шести недель, начиная с первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской команды.
Однако, по утверждениям испанских СМИ, Энрике может заменить Конте еще до встречи с сине-гранатовыми, которая состоится 20 февраля.
Напомним, в последнее время у Конте сложились напряженные отношения с советом директоров синих.