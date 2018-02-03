Энрике может возглавить «Челси» до первого матча с «Барселоной»

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, как уже сообщалось ранее, является кандидатом на то, чтобы сменить у руля «Челси» Антонио Конте.

Будущее итальянского специалиста зависит от четырех больших матчей в течение ближайших шести недель, начиная с первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской команды.

Однако, по утверждениям испанских СМИ, Энрике может заменить Конте еще до встречи с сине-гранатовыми, которая состоится 20 февраля.

Напомним, в последнее время у Конте сложились напряженные отношения с советом директоров синих.