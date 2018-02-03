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    Энрике может возглавить «Челси» до первого матча с «Барселоной»

    Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, как уже сообщалось ранее, является кандидатом на то, чтобы сменить у руля «Челси» Антонио Конте.

    Будущее итальянского специалиста зависит от четырех больших матчей в течение ближайших шести недель, начиная с первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов против каталонской команды.

    Однако, по утверждениям испанских СМИ, Энрике может заменить Конте еще до встречи с сине-гранатовыми, которая состоится 20 февраля.

    Напомним, в последнее время у Конте сложились напряженные отношения с советом директоров синих.

    Источник: Tribalfootball

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    03.02.2018 13:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1811

      gor77 3 февраля 2018, 17:21

      Тренеры АПЛ: 3 испанца, 2 аргентинца, 2 португальца, немец, 2 шотландца, 2 француза, ирландец, итальянец, американец! и всего лишь 5 ангиличан!!!
      Интересная ситуация!!!

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 февраля 2018, 14:52

      это был бы хороший тренер ! а то челси сейчас похож на дешевый автобус.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 февраля 2018, 14:35

      По-моему, Челси начинает дергаться. Значит, чемпионства в АПЛ не жди и не надейся на успехи в Европе. Жаль Луиса, яркого тренера, но за полчаса он не сделает ремонт в трехкомнатной квартире - нужно время. Думаю, и Барсе от перемены мест слагаемых лучше не станет.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 февраля 2018, 14:24

      Извечная участь тренера, когда отсутствие желаемых результатов, толкает руководство к непопулярным решениям, даже по ходу сезона. И не факт, что при новом назначенце, Челси сразу выдаст что-то фантастичное.

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 февраля 2018, 14:09

      Ничего не имею против Конте, но по моему Луис Энрике очень интересный тренер по моему его не до оценивают из-за его работы с Барсой. Не важно уволят ли Конте из Челси жду возвращения Энрике к тренерской практике.

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > hevbn 28 5 февраля 2018, 19:04

      работа с таким клубом как барселона это уже большой шаг для тренера ! Это больше ответственности ! энрике молодец и принес бы хороший и свежий стиль в челси ! а не этот туринский стиль автобуса что делает конте !

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 3 февраля 2018, 14:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нет только не он. Чего он добился? Кроме успехов с барсой?

      -4
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > O-Z 3 февраля 2018, 14:11

      Чего ? Того что на его команды всегда было интересно смотреть и на Рому и на Сельту.

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka > O-Z 3 февраля 2018, 17:00

      успехи с барсой-это за понюшку табака не считается...

      -2
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