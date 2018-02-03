«Гетеборг» провел переговоры с Вернблумом

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может вернуться в «Гетеборг», за который выступал с 2004 по 2009 годы.

Как сообщил спортивный директор шведского клуба Матс Грен, переговоры с 31-летним футболистом уже были проведены.

«Контакт с игроком установлен, но окончательное решение остается за ним самим. Мы уже общались с Вернблумом и его агентом, но пока я воздержусь от комментариев, – приводит слова Грена Fotbollskanalen.

Вернблум защищает цвета ЦСКА с января 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.