Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гетеборг» провел переговоры с Вернблумом

3 февраля 2018, 17:46
10

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может вернуться в «Гетеборг», за который выступал с 2004 по 2009 годы.

Как сообщил спортивный директор шведского клуба Матс Грен, переговоры с 31-летним футболистом уже были проведены.

«Контакт с игроком установлен, но окончательное решение остается за ним самим. Мы уже общались с Вернблумом и его агентом, но пока я воздержусь от комментариев, – приводит слова Грена Fotbollskanalen.

Вернблум защищает цвета ЦСКА с января 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гетеборг Вернблум Понтус
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1517669579
Ему нужны перемены...
Ответить
_Kesh_Suntar_
1517670268
Мдаа все уходят(старое гвардия), замены нет! ЦСКА все медленно верно идет к закату!
Ответить
Joko21
1517671149
Он не однократно заявлял, что все зависит от аппетитности контракта. Так что врятли Гетеборг предложит больше, чем ЦСКА
Ответить
Дед Сергей
1517672594
Гетеборг однозначно не вариант для Вернблума. Или ЦСКА или другой более-менее серьезный клуб. Скорее всего ЦСКА.
Ответить
vladimir-7
1517673461
П.Верблум продлит контракт с ЦФК ЦСКА еще на 2-3 года.
Ответить
Alex ostrov
1517674523
Это будет потеря потерь
Ответить
dok66
1517680587
Гетеборг не потянет условия ЦСКА ! Разве что вмешаются личные семейные дела !
Ответить
R015RK
1517815715
Разбазарила всех классных игроков
Ответить
Главные новости
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
6
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
3
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
7
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Все новости
Все новости
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
7
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
14
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
8
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
7
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
22
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
15
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
26
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
5
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+