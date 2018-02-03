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    «Гетеборг» провел переговоры с Вернблумом

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум может вернуться в «Гетеборг», за который выступал с 2004 по 2009 годы.

    Как сообщил спортивный директор шведского клуба Матс Грен, переговоры с 31-летним футболистом уже были проведены.

    «Контакт с игроком установлен, но окончательное решение остается за ним самим. Мы уже общались с Вернблумом и его агентом, но пока я воздержусь от комментариев, – приводит слова Грена Fotbollskanalen.

    Вернблум защищает цвета ЦСКА с января 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей, забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2018 17:46
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 5 февраля 2018, 10:28

      Разбазарила всех классных игроков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 февраля 2018, 20:56

      Гетеборг не потянет условия ЦСКА ! Разве что вмешаются личные семейные дела !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 3 февраля 2018, 19:15

      Это будет потеря потерь

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 3 февраля 2018, 18:57

      П.Верблум продлит контракт с ЦФК ЦСКА еще на 2-3 года.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 3 февраля 2018, 18:43

      Гетеборг однозначно не вариант для Вернблума. Или ЦСКА или другой более-менее серьезный клуб. Скорее всего ЦСКА.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Дед Сергей 3 февраля 2018, 20:25

      семья хочет поближе к дому

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 февраля 2018, 18:19

      Он не однократно заявлял, что все зависит от аппетитности контракта. Так что врятли Гетеборг предложит больше, чем ЦСКА

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 3 февраля 2018, 18:04

      Мдаа все уходят(старое гвардия), замены нет! ЦСКА все медленно верно идет к закату!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > _Kesh_Suntar_ 3 февраля 2018, 18:31

      Ну так, вам остается молиться на то что Головина купят, чтоб самим купить кого то. Фернандеса тоже могли продать пока он нужен кому то. А то как Вернблум просто уйдут завершать карьеру или вообще как Игнашевич закончат карьеру

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2018, 17:52

      Ему нужны перемены...

      1
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