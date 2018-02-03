«Атлетико» готов отпустить Гризманна в «Барселону», но в обмен на Дембеле

«Атлетико» готов продать нападающего Антуана Гризманна в «Барселону». При этом у «матрасников» есть одно условие: частью сделки по французу должен стать форвард каталонцев Усмане Дембеле.

Напомним, 20-летний футболист перешел в стан сине-гранатовых из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн провел 27 матчей, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. На счету Дембеле три голевых паса в восьми встречах.