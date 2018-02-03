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    «Атлетико» готов отпустить Гризманна в «Барселону», но в обмен на Дембеле

    «Атлетико» готов продать нападающего Антуана Гризманна в «Барселону». При этом у «матрасников» есть одно условие: частью сделки по французу должен стать форвард каталонцев Усмане Дембеле.

    Напомним, 20-летний футболист перешел в стан сине-гранатовых из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне Гризманн провел 27 матчей, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. На счету Дембеле три голевых паса в восьми встречах.

    Источник: Don Balon

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    03.02.2018 16:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 февраля 2018, 14:55

      Чисто по трансферной стоимости обмен равноценный. Дембеле, конечно, очень молод и перспективен, но начал он плохо, с вероятностью в 95% сезон этот у него провален, по сути, так и не начавшись. Согласен, что он может быть новым Ройсом. А Гризманн уже звезда футбола, да и тоже не старик, ещё даже 27 лет нет.

      0
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      Рейтинг: +131

      More_and_More 4 февраля 2018, 12:19

      Прекрасный обмен просто...Топ-игрок Европы на Ройса v. 2.0. Посмотрим, что получится..

      0
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      Рейтинг: +116

      ron 80 4 февраля 2018, 11:29

      Дембеле - будущее Барсы , Гризман - отработанный матрасник....Такого обмена не будет....

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 3 февраля 2018, 21:52

      Не катит,Дембеле более талантлив,чем немец.Пусть играет за Атлетико дальше

      0
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      Рейтинг: +399

      kella 3 февраля 2018, 18:59

      Было бы круто!

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2018, 17:56

      Носятся с этим Гризманном... - как с писаной торбой...

      -2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 февраля 2018, 17:38

      гризманн проводит свои лучшие годы в этом болоте. давай быстрее в барсу !!

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 3 февраля 2018, 16:52

      Дембеле пока никак себя не показал.А Гризман уже готовая звезда

      4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Jenea83 3 февраля 2018, 19:19

      у дембеле еще вагон времени чтобы себя показать ! а посмотрим как гризман покажет себя в более сильном клубе !!

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 3 февраля 2018, 16:50

      скорее всего такого обмена не будет

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      Рейтинг: +17

      jungler > maksspartak 4 февраля 2018, 12:25

      скорее всего такого "обмАна" не будет...
      Не спорю, Гризман тоже неплох. Но я все еще убежден, что у Усмане звездное будущее. Ему всего 20 год. Многое еще впереди.

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