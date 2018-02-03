«Атлетико» готов отпустить Гризманна в «Барселону», но в обмен на Дембеле

Чисто по трансферной стоимости обмен равноценный. Дембеле, конечно, очень молод и перспективен, но начал он плохо, с вероятностью в 95% сезон этот у него провален, по сути, так и не начавшись. Согласен, что он может быть новым Ройсом. А Гризманн уже звезда футбола, да и тоже не старик, ещё даже 27 лет нет.
«Атлетико» готов продать нападающего Антуана Гризманна в «Барселону». При этом у «матрасников» есть одно условие: частью сделки по французу должен стать форвард каталонцев Усмане Дембеле.
Напомним, 20-летний футболист перешел в стан сине-гранатовых из дортмундской «Боруссии» прошлым летом за 105 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Гризманн провел 27 матчей, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. На счету Дембеле три голевых паса в восьми встречах.