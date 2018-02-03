«Спартак» договорился с МФСО «Спартак» об использовании товарных знаков и теперь сможет вернуть себе эмблему без мяча

«Спартак» достиг договоренности об успешном сотрудничестве с МФСО «Спартак» по использованию товарных знаков. Это означает, что красно-белые смогут вернуться к классической эмблеме клуба без мяча в букве «С».

«Между Акционерным обществом «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в лице вице-президента Н. К. Измайлова и Международным физкультурно-спортивным обществом «Спартак» имени Николая Петровича Старостина в лице председателя А. Б. Алешиной был заключен долгосрочный лицензионный договор, в соответствии с которым ФК «Спартак-Москва» получил права на использование всех спартаковских товарных знаков, принадлежащих МФСО «Спартак».

Договор действует в течение всего срока действия свидетельств на товарные знаки.

С учетом прав, закрепленных также в собственных свидетельствах ФК «Спартак-Москва», наш клуб владеет правами на использование всех спартаковских товарных знаков», – говорится в заявлении «Спартака».