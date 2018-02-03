Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» договорился с МФСО «Спартак» об использовании товарных знаков и теперь сможет вернуть себе эмблему без мяча

«Спартак» договорился с МФСО «Спартак» об использовании товарных знаков и теперь сможет вернуть себе эмблему без мяча

3 февраля 2018, 15:09
9

«Спартак» достиг договоренности об успешном сотрудничестве с МФСО «Спартак» по использованию товарных знаков. Это означает, что красно-белые смогут вернуться к классической эмблеме клуба без мяча в букве «С».

«Между Акционерным обществом «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в лице вице-президента Н. К. Измайлова и Международным физкультурно-спортивным обществом «Спартак» имени Николая Петровича Старостина в лице председателя А. Б. Алешиной был заключен долгосрочный лицензионный договор, в соответствии с которым ФК «Спартак-Москва» получил права на использование всех спартаковских товарных знаков, принадлежащих МФСО «Спартак».

Договор действует в течение всего срока действия свидетельств на товарные знаки.

С учетом прав, закрепленных также в собственных свидетельствах ФК «Спартак-Москва», наш клуб владеет правами на использование всех спартаковских товарных знаков», – говорится в заявлении «Спартака».

Источник: ФК «Спартак»
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SEREZHA7575
1517660754
хорошо!
Ответить
Добрый Бобер
1517661327
А мне с мячом нравится.
Ответить
Munez89
1517661455
Вы бы лучше провели анализ и рассказали, что это значит? Ну владеют и что? Что следует из этого, что с баскетболом или хоккеем и так далее будет?Имею ввиду знак!?
Ответить
Spartak 777
1517662155
Даже незнаю радоваться или что .... как то уж привык что с мячиком эмблема
Ответить
insider_retro
1517662305
Всё, что может помочь команде и способствовать её развитию, необходимо внедрять и защищать подобные движения с юридической стороны! Правильно!
Ответить
Полная Канистра
1517663460
да нам без разницы с мячом или без ромбик лишь бы победы были и удачи
Ответить
multiscan
1517668212
А с мячом лучше! Сразу видно, что футбол. Да и победы и позор не на всех спартаковцев вешается, а только на тех, кто это допустил - на футболистов.
Ответить
OfaZavr
1517670735
нынешняя эмблема больше нравиться, хотя главное результат а эмблема уже дело второе.
Ответить
dendiesel
1517693535
Мячик надо убирать!))) Это наверняка поможет команде)
Ответить
Главные новости
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
6
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
3
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
7
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Все новости
Все новости
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
14:33
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
7
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
14
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
12:20
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
8
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
«Милан» заплатит 45+20 миллионов за вингера сборной Бельгии
11:36
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
7
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
22
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
15
Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером
09:56
1
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+