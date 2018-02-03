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    «Спартак» договорился с МФСО «Спартак» об использовании товарных знаков и теперь сможет вернуть себе эмблему без мяча

    «Спартак» достиг договоренности об успешном сотрудничестве с МФСО «Спартак» по использованию товарных знаков. Это означает, что красно-белые смогут вернуться к классической эмблеме клуба без мяча в букве «С».

    «Между Акционерным обществом «Футбольный клуб «Спартак-Москва» в лице вице-президента Н. К. Измайлова и Международным физкультурно-спортивным обществом «Спартак» имени Николая Петровича Старостина в лице председателя А. Б. Алешиной был заключен долгосрочный лицензионный договор, в соответствии с которым ФК «Спартак-Москва» получил права на использование всех спартаковских товарных знаков, принадлежащих МФСО «Спартак».

    Договор действует в течение всего срока действия свидетельств на товарные знаки.

    С учетом прав, закрепленных также в собственных свидетельствах ФК «Спартак-Москва», наш клуб владеет правами на использование всех спартаковских товарных знаков», – говорится в заявлении «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

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    03.02.2018 15:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 4 февраля 2018, 00:32

      Мячик надо убирать!))) Это наверняка поможет команде)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 февраля 2018, 18:12

      нынешняя эмблема больше нравиться, хотя главное результат а эмблема уже дело второе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 3 февраля 2018, 17:30

      А с мячом лучше! Сразу видно, что футбол. Да и победы и позор не на всех спартаковцев вешается, а только на тех, кто это допустил - на футболистов.

      -2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2018, 16:11

      да нам без разницы с мячом или без ромбик лишь бы победы были и удачи

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 февраля 2018, 15:51

      Всё, что может помочь команде и способствовать её развитию, необходимо внедрять и защищать подобные движения с юридической стороны! Правильно!

      4
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 3 февраля 2018, 15:49

      Даже незнаю радоваться или что .... как то уж привык что с мячиком эмблема

      2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 3 февраля 2018, 15:37

      Вы бы лучше провели анализ и рассказали, что это значит? Ну владеют и что? Что следует из этого, что с баскетболом или хоккеем и так далее будет?Имею ввиду знак!?

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 3 февраля 2018, 15:35

      А мне с мячом нравится.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 3 февраля 2018, 15:25

      хорошо!

      1
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