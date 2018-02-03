Муса заявил, что сразу и бесповоротно сделал выбор в пользу ЦСКА

Нападающий Ахмед Муса, перебравшийся в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды до лета, рассказал, что даже не рассматривал другого варианта, кроме как перейти в армейский клуб.

Как ранее стало известно, у нигерийца была возможность продолжить карьеру в «Лас-Пальмасе», однако он сделал выбор в пользу красно-синих.

«Без раздумий ли сделал выбор между теплым Лас-Пальмасом или студеной Москвой? Передо мной такой дилеммы не стояло. Я сразу и бесповоротно принял решение в пользу ЦСКА. Этой мой клуб, мой дом.

Здесь я все знаю, и все знают меня. Ехать в какой-то другой клуб на шесть месяцев в аренду было бы сумасшествием, абсолютно бредовой идеей. Там мне пришлось бы начинать с нуля, а тут все должно пойти по накатанной», – сказал Муса.

Муса защищал цвета ЦСКА с начала 2012 по лето 2016 года, после чего был продан армейцами в «Лестер» за 19,5 миллиона евро.