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    Муса заявил, что сразу и бесповоротно сделал выбор в пользу ЦСКА

    Нападающий Ахмед Муса, перебравшийся в ЦСКА из «Лестера» на правах аренды до лета, рассказал, что даже не рассматривал другого варианта, кроме как перейти в армейский клуб.

    Как ранее стало известно, у нигерийца была возможность продолжить карьеру в «Лас-Пальмасе», однако он сделал выбор в пользу красно-синих.

    «Без раздумий ли сделал выбор между теплым Лас-Пальмасом или студеной Москвой? Передо мной такой дилеммы не стояло. Я сразу и бесповоротно принял решение в пользу ЦСКА. Этой мой клуб, мой дом.

    Здесь я все знаю, и все знают меня. Ехать в какой-то другой клуб на шесть месяцев в аренду было бы сумасшествием, абсолютно бредовой идеей. Там мне пришлось бы начинать с нуля, а тут все должно пойти по накатанной», – сказал Муса.

    Муса защищал цвета ЦСКА с начала 2012 по лето 2016 года, после чего был продан армейцами в «Лестер» за 19,5 миллиона евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2018 18:36
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +643

      Symbol 4 февраля 2018, 02:07

      Ахмед очень много говорит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 3 февраля 2018, 20:58

      Разумно

      1
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