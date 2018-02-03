Египетский форвард Гамаль может перебраться в РФПЛ

По информации Soccer Laduma, нападающий каирского «Аль-Ахли» и сборной Египта Амр Гамаль, выступающий на правах аренды в южноафриканский «Бидвест Витс», может перебраться в один из российских клубов.

В январе появилась информация, что у 26-летнего игрока есть варианты продолжения карьеры в «СуперСпорт Юнайтед» и «Орландо Пайретс», однако в ЮАР уже закрылось трансферное окно, поэтому «Аль-Ахли» пытается трудоустроить Гамаля в России или МЛС.

В нынешнем сезоне Гамаль провел 19 матчей, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.