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    Египетский форвард Гамаль может перебраться в РФПЛ

    По информации Soccer Laduma, нападающий каирского «Аль-Ахли» и сборной Египта Амр Гамаль, выступающий на правах аренды в южноафриканский «Бидвест Витс», может перебраться в один из российских клубов.

    В январе появилась информация, что у 26-летнего игрока есть варианты продолжения карьеры в «СуперСпорт Юнайтед» и «Орландо Пайретс», однако в ЮАР уже закрылось трансферное окно, поэтому «Аль-Ахли» пытается трудоустроить Гамаля в России или МЛС.

    В нынешнем сезоне Гамаль провел 19 матчей, отметившись пятью голами и одной результативной передачей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2018 17:58
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 4 февраля 2018, 09:23

      Ниже ****** пали... Докатились!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      М.Т. 3 февраля 2018, 20:29

      Разведчик перед чемпионатом мира

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2018, 19:01

      можете не пытаться к нам устраивать Счастливого плавания аль -ахли махли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2018, 18:06

      Зенит чтоль?

      0
      Ответить
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