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  • Муса – о выборе номера: «Очень люблю семерку, она приносит удачу по жизни»

Муса – о выборе номера: «Очень люблю семерку, она приносит удачу по жизни»

3 февраля 2018, 17:30
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Нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал о чувствах, которые вызвало у него приветственное видео армейцев, поделился мнением о бомбардирских навыках опорного полузащитника Понтуса Вернблума, а также назвал причину, по которой выбрал седьмой игровой номер.

Нигериец, арендованный у «Лестера», будет выступать за красно-синих до конца нынешнего сезона.

«Растрогал ли приветственный видеоролик одноклубников? Вообще-то я не сентиментальный человек, но это видео затронуло струны моего сердца. Я счастлив вернуться в ЦСКА. Пока еще Вася Березуцкий по такому случаю не шутил и ничего такого не выкинул. Возможно, со временем что-то придумает.

Что касается возможного возвращения Вернблума из нападения в среднюю линию в связи с моим приходом, то это будет зависеть от требований тренера. Последнее слово всегда принадлежит ему. Я, в свою очередь, готов выполнять любые его установки. Конечно, видел, как Понтус вжился в образ форварда. Даже в Англии я продолжал внимательно следить за ЦСКА. Смотрел практически все домашние матчи команды. Могу сказать, что у Понтуса отлично получается играть в атаке. Его голы – много голов – лучшее тому подтверждение. Если тренер и впредь будет использовать его «вверху», это будет дополнительным плюсом команде, залогом высокой результативности.

Что касается моего выбор игрового номера, то седьмой, то это был мой осознанный выбор. Очень люблю семерку. Считаю, что она приносит удачу по жизни. Узнав, что Зоран Тошич покинул клуб и седьмой номер освободился, с радостью взял его себе», – сказал Муса.

Напомним, Муса защищал цвета ЦСКА с начала 2012 по лето 2016 года, после чего перешел в «Лестер» за 19,5 миллиона евро.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вернблум Понтус Муса Ахмед
Комментарии (1)
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BarStep
1517670465
Ну да..., в АПЛ была одна большая удача... - даже в заштатном Лестере...
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