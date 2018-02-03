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    Божович: «Несомненно, Дзюба хочет показать, что должен был играть в «Зените» и заслуживает вызова в сборную России»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение о дебютном матче нападающего Артема Дзюбы, арендованного у «Зенита».

    29-летний форвард появился на замену во втором тайме контрольного поединка с «Лудогорцем» (0:1).

    «Про дебют Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева трудно что-то сказать, они провели только две тренировки, сегодня вечером будет третья. Это нормально, что они тоже не в оптимальной физической форме. Чемпионат начинается только 4 марта. Если бы мы уже сейчас были физически готовы, то над чем бы работали?

    Дзюба – настоящий нападающий, очень габаритный. Именно такой, как нам нужен. Несомненно, он хочет показать, что должен был играть в «Зените» и что заслуживает вызова в сборную России. А поэтому ему нужно работать и помогать нашей команде выигрывать. Артем показал, что он действительно хороший игрок. Сейчас ему недостает только физики», – сказал Божович.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2018 15:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 4 февраля 2018, 00:05

      Дзюба в сборной все равно лучший.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2018, 18:00

      А мне печалька..., кто теперь Спаму задницу будет надирать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 февраля 2018, 17:45

      Как бы артёмка не пытался понравиться Питеру, итог один - Зенит и дзюба несовместимы. Пусть остаётся в Туле

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 3 февраля 2018, 17:30

      и ни одного мяча болгарам не забили

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