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  • Божович: «Несомненно, Дзюба хочет показать, что должен был играть в «Зените» и заслуживает вызова в сборную России»

Божович: «Несомненно, Дзюба хочет показать, что должен был играть в «Зените» и заслуживает вызова в сборную России»

3 февраля 2018, 15:34
4

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение о дебютном матче нападающего Артема Дзюбы, арендованного у «Зенита».

29-летний форвард появился на замену во втором тайме контрольного поединка с «Лудогорцем» (0:1).

«Про дебют Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева трудно что-то сказать, они провели только две тренировки, сегодня вечером будет третья. Это нормально, что они тоже не в оптимальной физической форме. Чемпионат начинается только 4 марта. Если бы мы уже сейчас были физически готовы, то над чем бы работали?

Дзюба – настоящий нападающий, очень габаритный. Именно такой, как нам нужен. Несомненно, он хочет показать, что должен был играть в «Зените» и что заслуживает вызова в сборную России. А поэтому ему нужно работать и помогать нашей команде выигрывать. Артем показал, что он действительно хороший игрок. Сейчас ему недостает только физики», – сказал Божович.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Россия Дзюба Артем Божович Миодраг
Комментарии (4)
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пряник929
1517668237
и ни одного мяча болгарам не забили
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APchelov
1517669104
Как бы артёмка не пытался понравиться Питеру, итог один - Зенит и дзюба несовместимы. Пусть остаётся в Туле
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BarStep
1517670018
А мне печалька..., кто теперь Спаму задницу будет надирать...
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Павел Амурский
1517691950
Дзюба в сборной все равно лучший.
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