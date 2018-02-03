Божович: «Несомненно, Дзюба хочет показать, что должен был играть в «Зените» и заслуживает вызова в сборную России»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович высказал мнение о дебютном матче нападающего Артема Дзюбы, арендованного у «Зенита».

29-летний форвард появился на замену во втором тайме контрольного поединка с «Лудогорцем» (0:1).

«Про дебют Артема Дзюбы и Ивана Новосельцева трудно что-то сказать, они провели только две тренировки, сегодня вечером будет третья. Это нормально, что они тоже не в оптимальной физической форме. Чемпионат начинается только 4 марта. Если бы мы уже сейчас были физически готовы, то над чем бы работали?

Дзюба – настоящий нападающий, очень габаритный. Именно такой, как нам нужен. Несомненно, он хочет показать, что должен был играть в «Зените» и что заслуживает вызова в сборную России. А поэтому ему нужно работать и помогать нашей команде выигрывать. Артем показал, что он действительно хороший игрок. Сейчас ему недостает только физики», – сказал Божович.