Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симеоне хочет тренировать «Манчестер Юнайтед»

3 февраля 2018, 14:26
8

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что аргентинец может стать преемником Антонио Конте в «Челси», однако специалист не намерен менять итальянца у руля лондонской команды.

Вместо этого он готов рассмотреть предложение от «Манчестер Юнайтед». Тренер заинтересован в сотрудничестве с «красными дьяволами» из-за роста команды.

Действующий контракт Симеоне с «Атлетико», так же, как и соглашение Жозе Моуринью с «Манчестер Юнайтед», истекает летом 2020 года.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Атлетико Манчестер Юнайтед Симеоне Диего
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Su27Flanker
1517658338
Манчестер один из самых богатых клубов и потихоньку приодолевает кризис ... почему никто об этой работе лет 5 назад никто не говорил? У симеоне была возможность уйти летом, предложений была куча...говорил же что хочет остаться и счастлив в атлетико
Ответить
BARCLAYS_APL
1517661452
Вот у него на много больше шансов стать новым САФ чем у Мауринью
Ответить
Loxxam
1517661840
Источник его кухарка
Ответить
absent32
1517666424
думаю этот дуэт был бы могущественным)))
Ответить
dinar7777dinar
1517673574
один представитель стиля АВТОБУС хочет заменить другого представителя стиля АВТОБУС !!
Ответить
dinar7777dinar
1517673790
боже мой сэр алекс возвращайся хотя бы на сезон !
Ответить
dinar7777dinar
1517696082
интересно какой автобус сильнее моура или симеоне ))))))))))))))))))
Ответить
Главные новости
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
6
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
7
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Все новости
Все новости
Назван новый капитан «Барселоны»
Вчера, 23:58
1
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
Вчера, 19:30
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
Вчера, 13:56
Фото«Могло быть и хуже»: Моуринью объяснил синяк под глазом
Вчера, 09:54
3
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
16 августа
8
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Семак объяснил уход Дркушича из «Зенита» в «Эспаньол»
16 августа
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
16 августа
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
15 августа
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
15 августа
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
15 августа
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
15 августа
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+