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    Симеоне хочет тренировать «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что аргентинец может стать преемником Антонио Конте в «Челси», однако специалист не намерен менять итальянца у руля лондонской команды.

    Вместо этого он готов рассмотреть предложение от «Манчестер Юнайтед». Тренер заинтересован в сотрудничестве с «красными дьяволами» из-за роста команды.

    Действующий контракт Симеоне с «Атлетико», так же, как и соглашение Жозе Моуринью с «Манчестер Юнайтед», истекает летом 2020 года.

    Источник: Tribalfootball

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    03.02.2018 14:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 февраля 2018, 01:14

      интересно какой автобус сильнее моура или симеоне ))))))))))))))))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 февраля 2018, 19:03

      боже мой сэр алекс возвращайся хотя бы на сезон !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 3 февраля 2018, 18:59

      один представитель стиля АВТОБУС хочет заменить другого представителя стиля АВТОБУС !!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      lawr19730 > dinar7777dinar 4 февраля 2018, 09:25

      Всё верно)Нету смысла менят Икарус на Лаз)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2888

      absent32 3 февраля 2018, 17:00

      думаю этот дуэт был бы могущественным)))

      1
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 3 февраля 2018, 15:44

      Источник его кухарка

      2
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 3 февраля 2018, 15:37

      Вот у него на много больше шансов стать новым САФ чем у Мауринью

      2
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 3 февраля 2018, 14:45

      Манчестер один из самых богатых клубов и потихоньку приодолевает кризис ... почему никто об этой работе лет 5 назад никто не говорил? У симеоне была возможность уйти летом, предложений была куча...говорил же что хочет остаться и счастлив в атлетико

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