Симеоне хочет тренировать «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет возглавить «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что аргентинец может стать преемником Антонио Конте в «Челси», однако специалист не намерен менять итальянца у руля лондонской команды.

Вместо этого он готов рассмотреть предложение от «Манчестер Юнайтед». Тренер заинтересован в сотрудничестве с «красными дьяволами» из-за роста команды.

Действующий контракт Симеоне с «Атлетико», так же, как и соглашение Жозе Моуринью с «Манчестер Юнайтед», истекает летом 2020 года.