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  • Гендиректор «Тосно» рассказал о трансферах Маркова и Погребняка

Гендиректор «Тосно» рассказал о трансферах Маркова и Погребняка

2 февраля 2018, 15:21
9

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал возможную аренду Александра Маркова из ЦСКА и свободного агента Павла Погребняка.

«Мы заинтересованы в аренде Александра Макарова из ЦСКА. Саша хочет к нам, мы тоже хотим, чтобы он к нам перешел. Осталось договориться с ЦСКА. Я думаю, что день-два — и все закончится. Шансы на осуществление этого трансфера хорошие.

Запрет на регистрацию игроков? Пока он действует, но раз мы берем футболистов, то снимем этот запрет. Есть уверенность, что данная санкция будет снята.

Что касается Павла Погребняка, то пока все на стадии обсуждения. Мы смотрим, он смотрит, но не более того. Пока переговоров не велось», — сказал Матюшенко.

Напомним, 25 января «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с Погребняком. Причиной считается нахождения игрока в Турине во время матч РФПЛ против «Анжи». Сообщалось, что на форварда претендует «Ростов».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Тосно Погребняк Павел Марков Александр
Комментарии (9)
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Tajik-za Zenit
1517577421
Тосно не потянет зарплата Погребняка
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Tostao
1517580913
Дайте дорогу молодым, зачем это дерево в виде Погреба?
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dok66
1517582095
Паша уже не будет играть за профи , где нужно трудиться ! Чего тут обсуждать ! Он за время сидения в Динамо стал просто пенсионером )))
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арейская
1517582142
Пора эти смотрины заканчивать, ну не очень приглядный женишок получается...
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zigbert
1517584247
Марков может пригодится Тосно ,а вот по Погребняку есть вопросы.
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Вомбат
1517584510
Погребняк наверняка знает какой бюджет у Тосно (11 млн евро в 2017, по другим данным - 8.5 млн) и сколько ему там могут платить. Так что вряд ли он серьезно туда смотрит. Такие не играют за спасибо.
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афоня72
1517585142
Все когда-то проходит, еще 5-7 лет назад я подтягивался 15 раз, а сейчас 6-8 (как считать),хотя раньне было 75 а сейчас 90 кг.!!
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Бриг
1517586365
Паша покажет!
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Urry
1517589056
Погребняк уже никому не поможет
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