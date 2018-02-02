Гендиректор «Тосно» рассказал о трансферах Маркова и Погребняка

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал возможную аренду Александра Маркова из ЦСКА и свободного агента Павла Погребняка.

«Мы заинтересованы в аренде Александра Макарова из ЦСКА. Саша хочет к нам, мы тоже хотим, чтобы он к нам перешел. Осталось договориться с ЦСКА. Я думаю, что день-два — и все закончится. Шансы на осуществление этого трансфера хорошие.

Запрет на регистрацию игроков? Пока он действует, но раз мы берем футболистов, то снимем этот запрет. Есть уверенность, что данная санкция будет снята.

Что касается Павла Погребняка, то пока все на стадии обсуждения. Мы смотрим, он смотрит, но не более того. Пока переговоров не велось», — сказал Матюшенко.

Напомним, 25 января «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с Погребняком. Причиной считается нахождения игрока в Турине во время матч РФПЛ против «Анжи». Сообщалось, что на форварда претендует «Ростов».