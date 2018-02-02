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    Гендиректор «Тосно» рассказал о трансферах Маркова и Погребняка

    Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко прокомментировал возможную аренду Александра Маркова из ЦСКА и свободного агента Павла Погребняка.

    «Мы заинтересованы в аренде Александра Макарова из ЦСКА. Саша хочет к нам, мы тоже хотим, чтобы он к нам перешел. Осталось договориться с ЦСКА. Я думаю, что день-два — и все закончится. Шансы на осуществление этого трансфера хорошие.

    Запрет на регистрацию игроков? Пока он действует, но раз мы берем футболистов, то снимем этот запрет. Есть уверенность, что данная санкция будет снята.

    Что касается Павла Погребняка, то пока все на стадии обсуждения. Мы смотрим, он смотрит, но не более того. Пока переговоров не велось», — сказал Матюшенко.

    Напомним, 25 января «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с Погребняком. Причиной считается нахождения игрока в Турине во время матч РФПЛ против «Анжи». Сообщалось, что на форварда претендует «Ростов».

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.02.2018 15:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +722

      Urry 2 февраля 2018, 19:30

      Погребняк уже никому не поможет

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 февраля 2018, 18:46

      Паша покажет!

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 февраля 2018, 18:25

      Все когда-то проходит, еще 5-7 лет назад я подтягивался 15 раз, а сейчас 6-8 (как считать),хотя раньне было 75 а сейчас 90 кг.!!

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 2 февраля 2018, 18:15

      Погребняк наверняка знает какой бюджет у Тосно (11 млн евро в 2017, по другим данным - 8.5 млн) и сколько ему там могут платить. Так что вряд ли он серьезно туда смотрит. Такие не играют за спасибо.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 18:10

      Марков может пригодится Тосно ,а вот по Погребняку есть вопросы.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 февраля 2018, 17:35

      Пора эти смотрины заканчивать, ну не очень приглядный женишок получается...

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 февраля 2018, 17:34

      Паша уже не будет играть за профи , где нужно трудиться ! Чего тут обсуждать ! Он за время сидения в Динамо стал просто пенсионером )))

      3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 2 февраля 2018, 17:15

      Дайте дорогу молодым, зачем это дерево в виде Погреба?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 февраля 2018, 16:17

      Тосно не потянет зарплата Погребняка

      3
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