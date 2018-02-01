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    Тошич: «Слуцкий не хотел быть тренером, который работал только в России. Уважаю его за это»

    Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о бывшем главном тренере армейцев Леониде Слуцком.

    «Это тренер, который хотел видеть меня в клубе, и я рад, что смог поработать с ним так много лет. Наши отношения всегда были хорошими. Мне жаль, что Слуцкий ушел, но он сам принял такое решение. Леонид всегда будет важной фигурой для болельщиков ЦСКА.

    Не знаю, почему у него не сложилось в «Халле», но Слуцкий — человек, который всегда смотрит вперед и хочет каждый день становиться лучше. Он попробовал свои силы в Англии, поскольку не хотел остаться тренером, который работает только на родине. Я уважаю Леонида за это и уверен, что он еще получит шанс», — сказал Тошич.

    Напомним, что Слуцкий возглавил «Халл Сити» в июне 2017 года и ушел в отставку в декабре того же года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.02.2018 13:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 2 февраля 2018, 11:01

      В футболе тренеры бывают тренеры с "именем" , тренеры-"волшебники" и просто тренеры! ЛВС к первым двум точно не относится,но английские лиги самые богатые в Европе ,поэтому,если и приглашают иностранцев,то даже не в высшем дивизионе ожидают от тренера волшебства,причем скорейшего,но ...чуда не произошло!

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 1 февраля 2018, 15:22

      В Халле надо было дать один сезон хотя бы поработать и не дергать его плюс не продавать лидеров, тогда было бы все в норме, а так когда не знаешь чего завтра будет и дергаю по пустякам всяким вот и результат Халла в итоге

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 1 февраля 2018, 15:12

      Халл без Лени уже в зоне вылета сидит. Видимо Леню им нужно обратно возвращать )))

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > WhiteEgon 1 февраля 2018, 15:29

      ...и руководству нужно покупать игроков, а не жадничать.

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > vladimir-7 1 февраля 2018, 16:08

      Нужно было дать Лене доработать. С этим составом он в середине таблицы бы закончил. А при летнем точечном усилении вывел бы Халл в следующем сезоне в премьер лигу.
      Леня неплохо молодняк подтянул к основе. Да, были ошибки, но к середине сезона молодежь сыгралась бы в команде.
      И самое главное - команда его любила и уважала! А этого дорогого стоит. После его ухода из клуба никто в спину не назвал его тренеришкой ))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 1 февраля 2018, 14:57

      Предполагаю ,что англичане ,со своим максимализмом ,
      завысили планку для ,,Халла,, ,включая Слуцкага, это видно по турнирной таблице...
      Все ,как в России- хочут быстро и сразу ....
      Короче ,для Слуцкага это удар и троллить его не стоит..

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 14:10

      Желания явно не совпадают с потенциалом. Слуцкий сам уже это понял и взял паузу. Ему нужен за спиной условный Гинер, такой тип человека, природу не переделаешь

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