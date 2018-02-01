Тошич: «Слуцкий не хотел быть тренером, который работал только в России. Уважаю его за это»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о бывшем главном тренере армейцев Леониде Слуцком.

«Это тренер, который хотел видеть меня в клубе, и я рад, что смог поработать с ним так много лет. Наши отношения всегда были хорошими. Мне жаль, что Слуцкий ушел, но он сам принял такое решение. Леонид всегда будет важной фигурой для болельщиков ЦСКА.

Не знаю, почему у него не сложилось в «Халле», но Слуцкий — человек, который всегда смотрит вперед и хочет каждый день становиться лучше. Он попробовал свои силы в Англии, поскольку не хотел остаться тренером, который работает только на родине. Я уважаю Леонида за это и уверен, что он еще получит шанс», — сказал Тошич.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Халл Сити» в июне 2017 года и ушел в отставку в декабре того же года.