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  • Тошич: «Слуцкий не хотел быть тренером, который работал только в России. Уважаю его за это»

Тошич: «Слуцкий не хотел быть тренером, который работал только в России. Уважаю его за это»

1 февраля 2018, 13:25
7

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о бывшем главном тренере армейцев Леониде Слуцком.

«Это тренер, который хотел видеть меня в клубе, и я рад, что смог поработать с ним так много лет. Наши отношения всегда были хорошими. Мне жаль, что Слуцкий ушел, но он сам принял такое решение. Леонид всегда будет важной фигурой для болельщиков ЦСКА.

Не знаю, почему у него не сложилось в «Халле», но Слуцкий — человек, который всегда смотрит вперед и хочет каждый день становиться лучше. Он попробовал свои силы в Англии, поскольку не хотел остаться тренером, который работает только на родине. Я уважаю Леонида за это и уверен, что он еще получит шанс», — сказал Тошич.

Напомним, что Слуцкий возглавил «Халл Сити» в июне 2017 года и ушел в отставку в декабре того же года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип ЦСКА Халл Сити Тошич Зоран Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1517483419
Желания явно не совпадают с потенциалом. Слуцкий сам уже это понял и взял паузу. Ему нужен за спиной условный Гинер, такой тип человека, природу не переделаешь
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alex1951
1517486255
Предполагаю ,что англичане ,со своим максимализмом , завысили планку для ,,Халла,, ,включая Слуцкага, это видно по турнирной таблице... Все ,как в России- хочут быстро и сразу .... Короче ,для Слуцкага это удар и троллить его не стоит..
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WhiteEgon
1517487122
Халл без Лени уже в зоне вылета сидит. Видимо Леню им нужно обратно возвращать )))
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EcioAuditore
1517487742
В Халле надо было дать один сезон хотя бы поработать и не дергать его плюс не продавать лидеров, тогда было бы все в норме, а так когда не знаешь чего завтра будет и дергаю по пустякам всяким вот и результат Халла в итоге
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nemolod
1517558470
В футболе тренеры бывают тренеры с "именем" , тренеры-"волшебники" и просто тренеры! ЛВС к первым двум точно не относится,но английские лиги самые богатые в Европе ,поэтому,если и приглашают иностранцев,то даже не в высшем дивизионе ожидают от тренера волшебства,причем скорейшего,но ...чуда не произошло!
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