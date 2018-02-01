«Рубин» продлил контракт с Сорокиным

Защитник «Рубина» Егор Сорокин поставил подпись под обновленным контрактом с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. Срок предыдущего договора истек 31 декабря 2017 года.

«Да, соглашение с Сорокиным продлено на 3,5 года. Что касается суммы контракта, то мы ее не комментируем – это конфиденциальная информация», – сказал генеральный директор «Рубина» Рустем Саяхов.

В текущем сезоне Сорокин в составе «Рубина» провел 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.