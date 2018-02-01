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    «Рубин» продлил контракт с Сорокиным

    Защитник «Рубина» Егор Сорокин поставил подпись под обновленным контрактом с клубом. Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года. Срок предыдущего договора истек 31 декабря 2017 года.

    «Да, соглашение с Сорокиным продлено на 3,5 года. Что касается суммы контракта, то мы ее не комментируем – это конфиденциальная информация», – сказал генеральный директор «Рубина» Рустем Саяхов.

    В текущем сезоне Сорокин в составе «Рубина» провел 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым голом.

    Источник: Известия

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    01.02.2018 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1297

      compka 1 февраля 2018, 13:47

      Сорокин - будущий защитник сборной

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > compka 1 февраля 2018, 14:19

      Как-только его Спартак просмотрел? Не воспльзовался финансовыми трудностями Рубина. Парень очень прилично играет, физ данные, что надо. И Черчесов, кстати, тоже. Хотя м. б. всё ещё впереди.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 13:00

      Наконец-то из Казани пришла хорошая новость.

      0
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