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    Конте: «Если мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, то это будет успешный сезон»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал критерии успешного сезона для своей команды. По его словам, о чемпионстве синие могут только мечтать.

    «Попасть в четверку будет непросто, но это естественно. В этом сезоне нам придется отдавать все силы для борьбы. Я готов к этому, и мои игроки понимают, что впереди нас ждет серьезное сражение за место в Лиге Чемпионов.

    У меня нет никаких претензий к самоотдаче моих футболистов, поскольку без этого мы не занимали бы текущее место в турнирной таблице. Мы хорошо знаем, что будет трудно.

    Победа в чемпионате для нас сейчас – это мечта, но мы должны быть реалистами. Если мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, то это будет успешный сезон. В противном случае мы можем признать этот год нормальным», – считает Конте.

    После 25-ти туров «Челси» делит третье место с «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 18 очков.

    Источник: ФК «Челси»

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    01.02.2018 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 1 февраля 2018, 08:51

      Что то Контекст пробуксовывает. Скоро его Абрамович на кол посадит.

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