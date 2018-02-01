Конте: «Если мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, то это будет успешный сезон»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте назвал критерии успешного сезона для своей команды. По его словам, о чемпионстве синие могут только мечтать.

«Попасть в четверку будет непросто, но это естественно. В этом сезоне нам придется отдавать все силы для борьбы. Я готов к этому, и мои игроки понимают, что впереди нас ждет серьезное сражение за место в Лиге Чемпионов.

У меня нет никаких претензий к самоотдаче моих футболистов, поскольку без этого мы не занимали бы текущее место в турнирной таблице. Мы хорошо знаем, что будет трудно.

Победа в чемпионате для нас сейчас – это мечта, но мы должны быть реалистами. Если мы сможем пробиться в Лигу чемпионов, то это будет успешный сезон. В противном случае мы можем признать этот год нормальным», – считает Конте.

После 25-ти туров «Челси» делит третье место с «Ливерпулем» в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 18 очков.