Промес: «Хочу остаться в «Спартаке». Разве я плохо смотрюсь в этой футболке?»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что не намерен рассматривать варианты смены клуба. Футболист заявил о желании и дальше выступать за красно-белых, с которыми его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.

«Хочу остаться в «Спартаке». Разве я плохо смотрюсь в этой футболке? Или вам хочется, чтобы я сменил клуб. Разве я когда-нибудь говорил, что несчастлив в «Спартаке», что хочу покинуть команду?

Я читал слухи, что мне разонравилось здесь, потому я стал плохо тренироваться. Правда, такое писали. Но я счастлив здесь. У меня контракт до 2021 года. Слухи, «Ливерпуль», такой-то клуб хочет меня… Это прекрасно, что хочет, но я сейчас в «Спартаке». И больше сказать нечего. Не знаю, что принесет будущее, но, думаю, мне идут красно-белые цвета», – сказал Промес.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.