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  • Промес: «Хочу остаться в «Спартаке». Разве я плохо смотрюсь в этой футболке?»

Промес: «Хочу остаться в «Спартаке». Разве я плохо смотрюсь в этой футболке?»

31 января 2018, 17:04
31

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес сообщил, что не намерен рассматривать варианты смены клуба. Футболист заявил о желании и дальше выступать за красно-белых, с которыми его нынешний контракт рассчитан до 2021 года.

«Хочу остаться в «Спартаке». Разве я плохо смотрюсь в этой футболке? Или вам хочется, чтобы я сменил клуб. Разве я когда-нибудь говорил, что несчастлив в «Спартаке», что хочу покинуть команду?

Я читал слухи, что мне разонравилось здесь, потому я стал плохо тренироваться. Правда, такое писали. Но я счастлив здесь. У меня контракт до 2021 года. Слухи, «Ливерпуль», такой-то клуб хочет меня… Это прекрасно, что хочет, но я сейчас в «Спартаке». И больше сказать нечего. Не знаю, что принесет будущее, но, думаю, мне идут красно-белые цвета», – сказал Промес.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате России 17 матчей, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (31)
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OldenVad
1517407622
Антоха, ты лучший !!!
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Полная Канистра
1517408470
какой ПРЕКРАСНЫЙ ответ !!!!!!!!!!!!!! КРАСАВА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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VVM1964
1517409565
ТЫ КРАСАВЧИК !!!
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mialkov
1517409850
Наш, КРАСНО-БЕЛЫЙ!!!
Ответить
Spartak 777
1517410585
Красава Антоха )))
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oyabun
1517410794
Позиция, вызывающая огромное уважение! По нынешним временам, огромная редкость!
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DOCTOR PENALTY
1517411424
Ты на правильном пути, Квинси!
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Nekit92
1517413131
Как только антоша понял шо никому за бугром нафиг не нужен, сразу решил остаться.
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Сильвербой
1517414107
Что может быть прекрасней для клуба и для болельщиков!!!??? Молодец!!!
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OfaZavr
1517415147
Отлично! слова-бальзам на спартаковское сердце!
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