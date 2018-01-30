Билич – кандидат на пост главного тренера сборной Казахстана

По информации Kazfootball, Славен Билич является кандидатом на пост главного тренера сборной Казахстана.

Как сообщает источник, представители специалиста ведут переговоры с местной федерацией футбола. Контракт может быть подписан сроком на два года.

Последним местом работы 49-летнего хорвата был «Вест Хэм», из которого он был уволен в ноябре 2017 года по причине неудовлетворительных результатов.

Напомним, в январе сборную Казахстана покинул Александр Бородюк, руководивший командой с февраля 2017 года.