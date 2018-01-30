Мещеряков: «6-8 миллионов за Оздоева – это очень странная цифра»

Председатель правления «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию об интересе столичного клуба к игрокам «Рубина» Магомеду Оздоеву и Рифату Жемалетдинову. По его словам, трансферный комитет клуба не предлагал этих футболистов к рассмотрению совету директоров.

— Предлагаемые варианты с Магомедом Оздоевым и Рифатом Жемалетдиновым не были одобрены по финансовым соображениям?

– Это внутренняя история. Рассказывали про разных игроков — кого-то нам совершенно необоснованно приписали в СМИ, кого-то мы действительно обсуждали. Но по крайней мере я фамилий Оздоева и Жемалетдинова от Юрия Павловича не слышал. Есть целый список футболистов, который определяет трансферный комитет клуба. В него входит не только главный тренер. Члены этого комитета по итогам совместной работы определяют приоритетные кандидатуры и выносят их на рассмотрение совета директоров. Кандидатуры Оздоева и Жемалетдинова до совета директоров не доходили. Я лишь в некоторых публичных источниках видел цифры, которые якобы хочет выручить за них «Рубин». Они странные.

– Странные — это 6-8 миллионов евро за Магомеда Оздоева?

– Это очень странная цифра за Оздоева. При всем моем к нему уважении. Хотеть можно чего угодно. Но такие запросы выглядят очень странно.