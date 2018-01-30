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Бекхэм ждет Ибрагимовича в МЛС

30 января 2018, 06:15

Бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм рассчитывает на приглашение нападающего Златана Ибрагимовича в МЛС. Напомним, что в данный момент англичанин работает над созданием своего собственного клуба в этой лиге, который будет базироваться в Майами.

«Златан – игрок мирового класса. Если такие талантливые игроки попадут в МЛС, то лига станет от этого лишь сильнее.

Я был бы рад увидеть его здесь. Когда я переходил в МЛС, лига была не такой, как сейчас. По этой причине такой шаг тогда считался рискованным. Это изменило меня не только как игрока, но и как человека», – приводит слова Бекхэма Sky Sports.

Ранее сообщалось, что шведским форвардом интересуется «Лос-Анджелес Гэлакси».

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Бекхэм Дэвид Ибрагимович Златан
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