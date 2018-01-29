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  • Максимович: «Мое будущее в «Спартаке» ясно лишь на ближайшие четыре месяца»

Максимович: «Мое будущее в «Спартаке» ясно лишь на ближайшие четыре месяца»

29 января 2018, 09:30
12

Новичок «Спартака» защитник Никола Максимович пообещал приложить максимальные усилия, чтобы столичный клуб оказался в концовке сезона как можно выше в турнирной таблице.

Напомним, что права на сербского футболиста принадлежат «Наполи», а в России он будет выступать в аренде до конца сезона.

– Наверняка знаете, что Видич играл за «Спартак». Болельщики надеются, что ваш путь в России будет похож на тот, который проделал Неманья.

– В курсе, что в свое время он очень помог «Спартаку». Но пока мое будущее ясно лишь на ближайшие четыре месяца, дальше я заглянуть не могу. За это время постараюсь сделать все, чтобы порадовать фанатов.

– А допускаете, что останетесь в «Спартаке» на больший срок?

– Пока речь только о концовке этого сезона. Не все зависит от меня – многое зависит от «Наполи». Со своей стороны сделаю все, чтобы «Спартак» добился выполнения текущих целей.

– Грядущий чемпионат мира в России – это дополнительный стимул?

– Конечно. Здорово, что турнир пройдет именно там, где я буду выступать. Это мне на руку, хочу воспользоваться этой возможностью. Нужно доказать, на что я способен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Видич Неманья Максимович Никола
Комментарии (12)
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oyabun
1517208050
Хорошо бы он идеально вписался в коллектив и в спартаковскую игру. Очень надеемся на Максимовича.
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dendiesel
1517209416
Надеюсь, что он усилит Спартак!!!
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insider_retro
1517210197
Время на раскачку и адаптацию нет совсем! Надо выходить, делать лучшее из того, что умеет и не подводить тренера и партнёров! Крепкий тыл - залог успеха впереди у ворот соперника!!
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ramos6548
1517210776
Мотивация у него я думаю точно есть, главное чтобы смог хорошо себя проявить. Если Каррере понравится то думаю летом его выкупим.
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Евгений Агеев
1517212406
Думаю хорошо себя покажет!
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zigbert
1517212659
Да доказать свою состоятельность в Спартаке ему придется.
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Spartanez 300
1517213592
Пусть доказывает все в его руках .
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OfaZavr
1517214064
ну дай Бог чтобы быстро вписался в игру и проявил себя.
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Spartak 777
1517215023
Давай покажи все лучшее и оставайся !!!
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