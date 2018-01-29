Максимович: «Мое будущее в «Спартаке» ясно лишь на ближайшие четыре месяца»

Новичок «Спартака» защитник Никола Максимович пообещал приложить максимальные усилия, чтобы столичный клуб оказался в концовке сезона как можно выше в турнирной таблице.

Напомним, что права на сербского футболиста принадлежат «Наполи», а в России он будет выступать в аренде до конца сезона.

– Наверняка знаете, что Видич играл за «Спартак». Болельщики надеются, что ваш путь в России будет похож на тот, который проделал Неманья.

– В курсе, что в свое время он очень помог «Спартаку». Но пока мое будущее ясно лишь на ближайшие четыре месяца, дальше я заглянуть не могу. За это время постараюсь сделать все, чтобы порадовать фанатов.

– А допускаете, что останетесь в «Спартаке» на больший срок?

– Пока речь только о концовке этого сезона. Не все зависит от меня – многое зависит от «Наполи». Со своей стороны сделаю все, чтобы «Спартак» добился выполнения текущих целей.

– Грядущий чемпионат мира в России – это дополнительный стимул?

– Конечно. Здорово, что турнир пройдет именно там, где я буду выступать. Это мне на руку, хочу воспользоваться этой возможностью. Нужно доказать, на что я способен.