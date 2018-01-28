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Рамос назвал фаворитов ЧМ-2018

28 января 2018, 10:55
4

Капитан сборной Испании Серхио Рамос рассказал, какие страны являются главными претендентами на победу на чемпионате мира 2018 года.

«По моему мнению, на чемпионате мира в России подобрались очень сильные команды.

Конечно, стоит выделить Бразилию, а также, возможно, Германию. Немецкая сборная на протяжении многих лет поддерживает идеальный баланс и играет очень стабильно. Германия много внимания уделяет не только основному, но и резервному составу сборной. Поскольку они и в молодежных командах тщательно следят за уровнем подготовки, то переход в основную проходит достаточно незаметно», – отметил Рамос.

Источник: RT
Чемпионат мира Испания Рамос Серхио
Комментарии (4)
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BarStep
1517131010
Ни чего нового... Бразилия, Германия, Испания...., или в любой другой последовательности. Ни каких тебе сюрпризов... Лишь однажды датчане выиграли ЧЕ, которых собирали по пляжам когда югов отстранили от финальной пульки...
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la verdad
1517131139
А потом ухмыльнулся и сказал: "Удачи сборной России")))
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dinar7777dinar
1517140970
испания бразилия германия самые главные фавориты ! рамос капитан-очевидность )))) как будто без него никто этого не понимает.
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Sola
1517264170
Германия - главный фаворит. В бразильцев не верю, их максимум 1/2 финала. С испанцами всё неоднозначно, могут и из группы не выйти, а могут и до полуфинала дойти. В финале их не вижу. Удивят, если дойдут. Вот французы могут попасть в финал. Аргентинцы очень нестабильны, с ними непонятно ничего.
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