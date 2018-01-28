Рамос назвал фаворитов ЧМ-2018

Капитан сборной Испании Серхио Рамос рассказал, какие страны являются главными претендентами на победу на чемпионате мира 2018 года.

«По моему мнению, на чемпионате мира в России подобрались очень сильные команды.

Конечно, стоит выделить Бразилию, а также, возможно, Германию. Немецкая сборная на протяжении многих лет поддерживает идеальный баланс и играет очень стабильно. Германия много внимания уделяет не только основному, но и резервному составу сборной. Поскольку они и в молодежных командах тщательно следят за уровнем подготовки, то переход в основную проходит достаточно незаметно», – отметил Рамос.