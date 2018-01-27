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Глушаков: «Становится все труднее держать себя в форме»

27 января 2018, 20:59
13

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, празднующий 27 января свой День рождения, прокомментировал ощущения, которые он испытывает от возраста в 31 год. Футболист отметил, что быть в форме становится сложнее.

– Чувствую себя, как в тридцать. Конечно, с каждым годом поддерживать форму и восстанавливаться футболистам все труднее, но задор у меня все тот же, что и раньше.

– Чего сегодня чаще всего желают родные и друзья?

– Само главное – здоровья. И еще оставаться таким же улыбчивым. А больше мне ничего и не надо! Очень приятно, что все поздравления были искренними, от души.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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PNZ1985
1517077827
самогон в студию! с днюхой, кэп !)
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filosof sparty
1517077992
С днюхой Кэп!!!
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Loxxam
1517078433
Удачи в концовке чемпионата!
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Полная Канистра
1517079097
С Днем Рождения Денис!!!!!!!!!! УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ!!! не вешай нос ещё повоюем
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Spartak 777
1517079871
Дениска давай здоровей , удачи тебе !!!
Ответить
RedWhiteFans2
1517080435
Дениса с Д/Ркой . Очень откровенно и почтительно достаточно часто выражает свои мысли наш капитан. Везухи тебе и команде!!!!!
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Worldsoccer2121
1517080903
Давай Старичок!
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VVM1964
1517085513
Как говорил у нас препод - " стар я становлюсь , двумя руками хер согнуть не могу ". С днем рожденья !
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OfaZavr
1517123639
С Днем Рождения Кэп! Здоровья, стабильности, веди команду за собой к высоким целям!
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Gullit 76
1517132433
С праздником!Пора зрелости наступает.Пора в Европе пошуметь!
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