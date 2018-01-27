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    Глушаков: «Становится все труднее держать себя в форме»

    Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, празднующий 27 января свой День рождения, прокомментировал ощущения, которые он испытывает от возраста в 31 год. Футболист отметил, что быть в форме становится сложнее.

    – Чувствую себя, как в тридцать. Конечно, с каждым годом поддерживать форму и восстанавливаться футболистам все труднее, но задор у меня все тот же, что и раньше.

    – Чего сегодня чаще всего желают родные и друзья?

    – Само главное – здоровья. И еще оставаться таким же улыбчивым. А больше мне ничего и не надо! Очень приятно, что все поздравления были искренними, от души.

    Источник: ФК «Спартак»

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    27.01.2018 20:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 28 января 2018, 13:33

      С Днём Рождения,салага! Улыбка тебе идёт..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 28 января 2018, 12:40

      С праздником!Пора зрелости наступает.Пора в Европе пошуметь!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 28 января 2018, 10:13

      С Днем Рождения Кэп! Здоровья, стабильности, веди команду за собой к высоким целям!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +53

      Енисей - чемпион ! 28 января 2018, 04:20

      Хорош бухать !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 27 января 2018, 22:49

      Ага и зарплаты побольше

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 27 января 2018, 22:21

      Давай Старичок!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 27 января 2018, 22:13

      Дениса с Д/Ркой . Очень откровенно и почтительно достаточно часто выражает свои мысли наш капитан. Везухи тебе и команде!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 27 января 2018, 22:04

      Дениска давай здоровей , удачи тебе !!!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 27 января 2018, 21:51

      С Днем Рождения Денис!!!!!!!!!! УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ!!! не вешай нос ещё повоюем

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 27 января 2018, 21:40

      Удачи в концовке чемпионата!

      5
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