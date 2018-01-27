Глушаков: «Становится все труднее держать себя в форме»

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков, празднующий 27 января свой День рождения, прокомментировал ощущения, которые он испытывает от возраста в 31 год. Футболист отметил, что быть в форме становится сложнее.

– Чувствую себя, как в тридцать. Конечно, с каждым годом поддерживать форму и восстанавливаться футболистам все труднее, но задор у меня все тот же, что и раньше.

– Чего сегодня чаще всего желают родные и друзья?

– Само главное – здоровья. И еще оставаться таким же улыбчивым. А больше мне ничего и не надо! Очень приятно, что все поздравления были искренними, от души.