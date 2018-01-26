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    Помощники Черчесова прилетели на сбор «Спартака»

    «Спартак» проводит тренировочный сбор в Марбелье.

    Помощники тренера сборной России Стансилава Черчесова посетили тренировку красно-белых. В занятии поучаствовали Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.

    18 января команда Массимо Карреры начала сбор с поражения от «Шанхай СИПГ» (0:1). По ходу встречи защитник Георгий Джикия повредил крестообразные связки и может пропустить чемпионат мира-2018.

    Следующая контрольная встреча чемпионов России запланирована на 30 января. Столичный клуб встретится с софийским ЦСКА.

    «Спартак» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2018 21:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 22:18

      Удачно красно-белым подготовиться!!!

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