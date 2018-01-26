Помощники Черчесова прилетели на сбор «Спартака»

«Спартак» проводит тренировочный сбор в Марбелье.

Помощники тренера сборной России Стансилава Черчесова посетили тренировку красно-белых. В занятии поучаствовали Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.

18 января команда Массимо Карреры начала сбор с поражения от «Шанхай СИПГ» (0:1). По ходу встречи защитник Георгий Джикия повредил крестообразные связки и может пропустить чемпионат мира-2018.

Следующая контрольная встреча чемпионов России запланирована на 30 января. Столичный клуб встретится с софийским ЦСКА.

«Спартак» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.