Помощники Черчесова прилетели на сбор «Спартака»

«Спартак» проводит тренировочный сбор в Марбелье.
Помощники тренера сборной России Стансилава Черчесова посетили тренировку красно-белых. В занятии поучаствовали Гинтарас Стауче, Мирослав Ромащенко и Владимир Паников.
18 января команда Массимо Карреры начала сбор с поражения от «Шанхай СИПГ» (0:1). По ходу встречи защитник Георгий Джикия повредил крестообразные связки и может пропустить чемпионат мира-2018.
Следующая контрольная встреча чемпионов России запланирована на 30 января. Столичный клуб встретится с софийским ЦСКА.
«Спартак» ушел на зимний перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.
Источник: Чемпионат.ком