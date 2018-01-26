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  • Профсоюз футболистов: «Погребняк будет бороться с «Динамо». На кону серьезные деньги»

Профсоюз футболистов: «Погребняк будет бороться с «Динамо». На кону серьезные деньги»

26 января 2018, 12:18
20

Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с Павлом Погребняком и московским «Динамо». Напомним, что бело-голубые в одностороннем порядке разорвали контракт с нападающим.

«Я общался с клубом несколько дней назад. Разговаривал с руководством и предупреждал, что расторжение в одностороннем порядке может иметь негативные последствия для них.

Серьезных оснований для увольнения, честно говоря, я не вижу. Попытка представить эту ситуацию как некую систему нарушений дисциплины – участие в товарищеских матчах, например – на мой взгляд, притянута за уши.

Понятно, что футболист не будет сидеть сложа руки – он будет действовать исходя из существующих регламентов. Первый шаг – претензия в клуб и обращение в Палату по разрешению споров РФС. В зависимости от решения палаты проигравшая сторона, думаю, будет апеллировать в Лозанну – на кону стоят серьезные деньги и репутация. Очевидно, что это все закончится именно там», – сказал Зотов.

Погребняк за три года в «Динамо» забил один гол.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Погребняк Павел
Комментарии (20)
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SPARTAK 85
1516958734
Потом такие, как погребняк будут в качестве экспертов сидеть и говорить о том, что молодежь думает только о деньгах.
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Obojaemiy
1516959123
А ему все мало? ни стыда ни совести!
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APchelov
1516959357
На кону репутация атлета! )))
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серега кашин
1516959469
ну пусть тогда за его нарушения лишат его годовой зарплаты и сидит вместе с зотовым и помалкивает
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серега кашин
1516959504
ну да футболисты у нас самые обиженные и обделенные
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DOCTOR PENALTY
1516960538
У динамовских юристов хорошо поставлен бизнес
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Vepras
1516961161
Репутацию атлет создает своим трудом и достижениями, а здесь на лицо полное отсутствие талантов.
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InterMilLano1908
1516961852
Что все так на Погребняка то накинулись?! Динамо взяло его уже как пенионера + сами предложили ему такую зарплату!!! А расторжение контракта без согласования 2ух сторон это уже СУД! Тут надо руководство Динамо поносить, а не футболиста...
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FanatSerj
1516964534
Не ну совесть то тоже иметь надо Паша, сколько уже можно на шее то сидеть и нихера ничего не делать. Вот пусть зарплату платят те кто его подписал на такие деньги и то самое руководство клуба.
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OfaZavr
1516965034
надо же обидели Павлика, свою репутацию он сам загубил а Динамо правильно что нашли поводы для расторжения контракта а то сколько можно терпеть это.
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