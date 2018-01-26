Профсоюз футболистов: «Погребняк будет бороться с «Динамо». На кону серьезные деньги»

Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с Павлом Погребняком и московским «Динамо». Напомним, что бело-голубые в одностороннем порядке разорвали контракт с нападающим.

«Я общался с клубом несколько дней назад. Разговаривал с руководством и предупреждал, что расторжение в одностороннем порядке может иметь негативные последствия для них.

Серьезных оснований для увольнения, честно говоря, я не вижу. Попытка представить эту ситуацию как некую систему нарушений дисциплины – участие в товарищеских матчах, например – на мой взгляд, притянута за уши.

Понятно, что футболист не будет сидеть сложа руки – он будет действовать исходя из существующих регламентов. Первый шаг – претензия в клуб и обращение в Палату по разрешению споров РФС. В зависимости от решения палаты проигравшая сторона, думаю, будет апеллировать в Лозанну – на кону стоят серьезные деньги и репутация. Очевидно, что это все закончится именно там», – сказал Зотов.

Погребняк за три года в «Динамо» забил один гол.