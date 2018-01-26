Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Профсоюз футболистов: «Погребняк будет бороться с «Динамо». На кону серьезные деньги»

    Глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов прокомментировал ситуацию с Павлом Погребняком и московским «Динамо». Напомним, что бело-голубые в одностороннем порядке разорвали контракт с нападающим.

    «Я общался с клубом несколько дней назад. Разговаривал с руководством и предупреждал, что расторжение в одностороннем порядке может иметь негативные последствия для них.

    Серьезных оснований для увольнения, честно говоря, я не вижу. Попытка представить эту ситуацию как некую систему нарушений дисциплины – участие в товарищеских матчах, например – на мой взгляд, притянута за уши.

    Понятно, что футболист не будет сидеть сложа руки – он будет действовать исходя из существующих регламентов. Первый шаг – претензия в клуб и обращение в Палату по разрешению споров РФС. В зависимости от решения палаты проигравшая сторона, думаю, будет апеллировать в Лозанну – на кону стоят серьезные деньги и репутация. Очевидно, что это все закончится именно там», – сказал Зотов.

    Погребняк за три года в «Динамо» забил один гол.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 12:18
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 26 января 2018, 18:26

      Кубань так же со своими игроками поступала, если кто помнит...всем известно, чем все закончилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 26 января 2018, 15:56

      О чём тут можно говорить за 2,5 года забить 1 гол при 3-х разных тренерах. Я разачарован в этом игроке! Лентяй, Булыкин в его возрасте пытался что то доказать и в Голландии стал одним из лучших бамбардиров сезона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 января 2018, 14:31

      Вообще,возникает вопрос,а каким образом допустили,такое поведение игрока?? Ведь,в контракте должны быть штрафные санкции за прогулы и тп... во-вторых,кто зарплату высокую обещал??? Думаю,обе стороны виноваты... а Погребняка,скорее кто-нибудь "науськал",по поводу суда..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 января 2018, 14:13

      Надо тех людей кто его нанял уволить в след за ним, начиная со скаутов которые его нашли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 14:10

      надо же обидели Павлика, свою репутацию он сам загубил а Динамо правильно что нашли поводы для расторжения контракта а то сколько можно терпеть это.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 26 января 2018, 14:09

      Руководство Динамо, подписавшее контракт, - дилетанты. Погребняк - крутой бизнесмен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 26 января 2018, 14:02

      Не ну совесть то тоже иметь надо Паша, сколько уже можно на шее то сидеть и нихера ничего не делать. Вот пусть зарплату платят те кто его подписал на такие деньги и то самое руководство клуба.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 26 января 2018, 13:52

      Твари жадные.
      И те, и другие.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 26 января 2018, 13:17

      Что все так на Погребняка то накинулись?!
      Динамо взяло его уже как пенионера + сами предложили ему такую зарплату!!!
      А расторжение контракта без согласования 2ух сторон это уже СУД!
      Тут надо руководство Динамо поносить, а не футболиста...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 26 января 2018, 13:06

      и дзюбаша скоро борьбу начнет

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11