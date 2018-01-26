В «Шанхай СИПГ» не планируют приглашение капитана «ПСЖ» Силву

Руководство «Шанхай СИПГ» не планирует трансфер капитана «ПСЖ» Тиаго Силвы в зимнее окно. В китайской команде уже есть четыре легионера (Халк, Оскар, Элкесон и Одил Ахмедов), что прописано в местном регламенте.

«Сейчас у нас в составе уже есть четыре иностранных игрока. Мы не собираемся это менять. По крайней мере, в первой части сезона», – приводит слова представителя клуба Xinmin Evening News.

Силва перешел в «ПСЖ» в 2012 году из «Милана». Его действующий контракт с парижанами рассчитан до лета 2020 года.