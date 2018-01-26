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    В «Шанхай СИПГ» не планируют приглашение капитана «ПСЖ» Силву

    Руководство «Шанхай СИПГ» не планирует трансфер капитана «ПСЖ» Тиаго Силвы в зимнее окно. В китайской команде уже есть четыре легионера (Халк, Оскар, Элкесон и Одил Ахмедов), что прописано в местном регламенте.

    «Сейчас у нас в составе уже есть четыре иностранных игрока. Мы не собираемся это менять. По крайней мере, в первой части сезона», – приводит слова представителя клуба Xinmin Evening News.

    Силва перешел в «ПСЖ» в 2012 году из «Милана». Его действующий контракт с парижанами рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 11:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2018, 11:34

      да норм еще столб защиты ! 33 года еще норм *** бразильского защитника. это березуцким и игнашевичу еще 7 лет назад надо было закончить играть. а тьяго силва еще норм.

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