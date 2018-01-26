Коутиньо – о своем дебюте: «Играть с Месси, Суаресом в одной команде – это невероятно»

Новичок «Барселоны» полузащитник Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями от своего дебюта в составе каталонского клуба, который состоялся в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании с «Эспаньолом». Бразилец вышел на поле во втором тайме на 68-й минуте, заменив Андреса Иньесту.

«Это был особенный день и вообще отличный вечер, так как это были мои первые минуты за «Барселону». Я очень рад и взволнован из-за того, как болельщики поприветствовали меня.

Я очень счастлив от всего этого. Играть с Месси, Суаресом и другими футболистами в одной команде – это невероятно.

Самое важное, мы победили в изначально непростом матче. Мы взяли верх над хорошо играющей командой, но мы на протяжении всего матча контролировали ход встречи», – заявил после матча Коутиньо.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» – «Эспаньол» завершился со счетом 2:0 (первая игра – 0:1).