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    Коутиньо – о своем дебюте: «Играть с Месси, Суаресом в одной команде – это невероятно»

    Новичок «Барселоны» полузащитник Филиппе Коутиньо поделился впечатлениями от своего дебюта в составе каталонского клуба, который состоялся в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании с «Эспаньолом». Бразилец вышел на поле во втором тайме на 68-й минуте, заменив Андреса Иньесту.

    «Это был особенный день и вообще отличный вечер, так как это были мои первые минуты за «Барселону». Я очень рад и взволнован из-за того, как болельщики поприветствовали меня.

    Я очень счастлив от всего этого. Играть с Месси, Суаресом и другими футболистами в одной команде – это невероятно.

    Самое важное, мы победили в изначально непростом матче. Мы взяли верх над хорошо играющей командой, но мы на протяжении всего матча контролировали ход встречи», – заявил после матча Коутиньо.

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» – «Эспаньол» завершился со счетом 2:0 (первая игра – 0:1).

    Источник: Marca

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    26.01.2018 06:55
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 26 января 2018, 09:15

      Да

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      sevenn903 26 января 2018, 07:35

      Удачи, парень классный, всё должно получиться.

      2
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