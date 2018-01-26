Директор академии «Спартака»: «Почти все снижают требования к себе, добиваясь контракта с дублем»

Директор футбольной академии «Спартака» Дмитрий Сидоров старается своей работой сломить проблемы ментальности молодых российских футболистов. По его словам, многие из них довольствуются малым, переставая прогрессировать, добившись контракта с дублем какой-либо команды.

«Существует проблема ментальности российских футболистов, которую очень хочется перебороть: многие ребята довольствуются малым. Объясню. Допустим, ребенок из небольшого города попал в «Спартак», и все – жизнь удалась.

Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьезным высотам. Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звездная болезнь.

Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше все пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми. Это не самая приятная особенность нашего менталитета.

В Европе же люди работают на перспективу, разбивая путь к главной цели на несколько маленьких этапов.

Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных академий, сказавшего, что если ребенок мечтает играть за «Манчестер Юнайтед», то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые звездочки потом сияли именно в «Спартаке», – рассказал Сидоров в интервью Welcome2018.