Директор академии «Спартака»: «Почти все снижают требования к себе, добиваясь контракта с дублем»

это верно и бороться с этим можно но порою не просто.
Директор футбольной академии «Спартака» Дмитрий Сидоров старается своей работой сломить проблемы ментальности молодых российских футболистов. По его словам, многие из них довольствуются малым, переставая прогрессировать, добившись контракта с дублем какой-либо команды.
«Существует проблема ментальности российских футболистов, которую очень хочется перебороть: многие ребята довольствуются малым. Объясню. Допустим, ребенок из небольшого города попал в «Спартак», и все – жизнь удалась.
Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьезным высотам. Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звездная болезнь.
Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше все пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми. Это не самая приятная особенность нашего менталитета.
В Европе же люди работают на перспективу, разбивая путь к главной цели на несколько маленьких этапов.
Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных академий, сказавшего, что если ребенок мечтает играть за «Манчестер Юнайтед», то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые звездочки потом сияли именно в «Спартаке», – рассказал Сидоров в интервью Welcome2018.