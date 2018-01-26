Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Директор академии «Спартака»: «Почти все снижают требования к себе, добиваясь контракта с дублем»

Директор академии «Спартака»: «Почти все снижают требования к себе, добиваясь контракта с дублем»

26 января 2018, 06:31
9

Директор футбольной академии «Спартака» Дмитрий Сидоров старается своей работой сломить проблемы ментальности молодых российских футболистов. По его словам, многие из них довольствуются малым, переставая прогрессировать, добившись контракта с дублем какой-либо команды.

«Существует проблема ментальности российских футболистов, которую очень хочется перебороть: многие ребята довольствуются малым. Объясню. Допустим, ребенок из небольшого города попал в «Спартак», и все – жизнь удалась.

Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьезным высотам. Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звездная болезнь.

Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше все пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми. Это не самая приятная особенность нашего менталитета.

В Европе же люди работают на перспективу, разбивая путь к главной цели на несколько маленьких этапов.

Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных академий, сказавшего, что если ребенок мечтает играть за «Манчестер Юнайтед», то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые звездочки потом сияли именно в «Спартаке», – рассказал Сидоров в интервью Welcome2018.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ruryu
1516938369
Не легкая задачка,у вас,господа тренера-директора.... и эта ментальность,идёт через всю карьеру,наших футболистов...
Ответить
oyabun
1516948081
А мы потом задаемся вопросом, почему ребята из Спартака-2 привлекаются в основу только на сборах. Им и во второй команде хорошо, тепло и мухи не кусают..
Ответить
кузнецов артем
1516949013
По мне рас уж мечтает играть за мю то на дубле бы не остановился , но вам же с такими не по пути
Ответить
Диктор
1516949256
Увы таковой менталитет русских игроков.
Ответить
Полная Канистра
1516951995
ЧТО ПРАВДА ТО ПРАВДА.
Ответить
anatolich72
1516958517
Выход один меньше платить не хочешь играть иди на улицу, парочку выгонят в дворники, остальные задумаются.В этом случае один аргумент"ПАЛКА".
Ответить
alp
1516960147
потому что привыкли ссска на все готовенькое... за попадание в большие клубы платят такие же большие бабки... а есть талант у парня или нет - похер
Ответить
OfaZavr
1516960884
это верно и бороться с этим можно но порою не просто.
Ответить
Главные новости
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита» из-за нарушений ПДД
12:32
1
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
4
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
3
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
10:56
1
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
20
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Все новости
Все новости
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
2
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
3
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
20
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
8
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
2
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
23
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
3
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Федотов разобрал судейство в матче «Балтика» – «Спартак»
00:12
5
Лещенко дал смелый прогноз на итоговое место «Динамо» в сезоне РПЛ
Вчера, 23:49
2
Карседо описал Угальде двумя словами
Вчера, 23:41
1
У Дивеева нет вопросов к пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Динамо»
Вчера, 23:26
13
Участник ЧМ-2026 отказал «Краснодару»
Вчера, 23:14
«Ростов» назначил нового спортивного директора
Вчера, 22:58
ВидеоГурцкая охарактеризовал Максименко одним словом после гола от «Балтики»
Вчера, 22:38
2
Реакция Канчельскиса на трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 22:29
2
Лещенко указал на явную судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 22:16
5
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
Вчера, 21:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+