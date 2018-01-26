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    Директор академии «Спартака»: «Почти все снижают требования к себе, добиваясь контракта с дублем»

    Директор футбольной академии «Спартака» Дмитрий Сидоров старается своей работой сломить проблемы ментальности молодых российских футболистов. По его словам, многие из них довольствуются малым, переставая прогрессировать, добившись контракта с дублем какой-либо команды.

    «Существует проблема ментальности российских футболистов, которую очень хочется перебороть: многие ребята довольствуются малым. Объясню. Допустим, ребенок из небольшого города попал в «Спартак», и все – жизнь удалась.

    Нужно очень много работать, чтобы изменить такое отношение юных игроков к собственной карьере и мотивировать их стремиться к более серьезным высотам. Приходят первые успехи, выигрыши, похвала, звание лучшего игрока, внимание прессы – так начинается звездная болезнь.

    Затем футболисту предлагают контракт с клубом, он попадает в дубль и успокаивается, считая, что дальше все пойдет своим чередом, начинает снижать требования к себе. Причем это не единичный случай – так происходит почти со всеми. Это не самая приятная особенность нашего менталитета.

    В Европе же люди работают на перспективу, разбивая путь к главной цели на несколько маленьких этапов.

    Я согласен с мнением руководителя одной из российских футбольных академий, сказавшего, что если ребенок мечтает играть за «Манчестер Юнайтед», то нам с ним не по пути. Прекрасно понимаю, о чем он говорит. И мы, конечно, стараемся воспитывать патриотов своего клуба. Очень хочется, чтобы те самые звездочки потом сияли именно в «Спартаке», – рассказал Сидоров в интервью Welcome2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 06:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 13:01

      это верно и бороться с этим можно но порою не просто.

      2
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      Рейтинг: +11240

      alp 26 января 2018, 12:49

      потому что привыкли ссска на все готовенькое... за попадание в большие клубы платят такие же большие бабки... а есть талант у парня или нет - похер

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 26 января 2018, 12:21

      Выход один меньше платить не хочешь играть иди на улицу, парочку выгонят в дворники, остальные задумаются.В этом случае один аргумент"ПАЛКА".

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 10:33

      ЧТО ПРАВДА ТО ПРАВДА.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 января 2018, 09:47

      Увы таковой менталитет русских игроков.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 января 2018, 09:43

      По мне рас уж мечтает играть за мю то на дубле бы не остановился , но вам же с такими не по пути

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > кузнецов артем 26 января 2018, 10:02

      Полностью согласен, если он хочет играть за МЮ он будет прогрессировать до тех пор, пока его действительно не заметят в Европе. А вот удержать такого игрока уже задача руководства клуба. Если не ставить себе высокие цели, то и прогрессировать не будешь.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 26 января 2018, 09:28

      А мы потом задаемся вопросом, почему ребята из Спартака-2 привлекаются в основу только на сборах. Им и во второй команде хорошо, тепло и мухи не кусают..

      4
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 января 2018, 06:46

      Не легкая задачка,у вас,господа тренера-директора.... и эта ментальность,идёт через всю карьеру,наших футболистов...

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