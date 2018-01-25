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  • Клуб Бекхэма из Майами будет официально основан на следующей неделе

Клуб Бекхэма из Майами будет официально основан на следующей неделе

25 января 2018, 12:18
3

Долгосрочный проект Дэвида Бекхэма по запуску футбольного клуба из Майами завершится на следующей неделе. Об этом сообщило BBC со ссылкой на собственные источники.

Официальных заявлений по этому поводу еще не было. В MLS подтвердили, что проект близок к официальному старту.

Информация о желании экс-капитана сборная Англии создать собственный клуб появилась в начале 2014 года.

Напомним, с 2007 по 2012 год Бекхэм выступал за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Англичанин также играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан» и «ПСЖ».

Источник: BBC
США. МЛС Англия Бекхэм Дэвид
Комментарии (3)
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insider_retro
1516872339
Девид подкупает своей способностью мутить разные дела во всех направлениях! На исходе карьеры и по её завершению, тонко и аккуратно формировал свой имидж бизнесмена и благотворителя! И вот на подходе очень значимый проект! Клуб в MLS создать - это много стоит! Рад успехам целеустремлённого человека!!!!!!!!!
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Евгений П
1516877384
Хочется чтобы у Бэкса всё получилось
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OfaZavr
1516893264
Молодец Дэвид все таки добился своего, пройдя через бюрократию и тягомотину смог осуществить свой замысел.
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