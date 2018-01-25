Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клуб Бекхэма из Майами будет официально основан на следующей неделе

    Долгосрочный проект Дэвида Бекхэма по запуску футбольного клуба из Майами завершится на следующей неделе. Об этом сообщило BBC со ссылкой на собственные источники.

    Официальных заявлений по этому поводу еще не было. В MLS подтвердили, что проект близок к официальному старту.

    Информация о желании экс-капитана сборная Англии создать собственный клуб появилась в начале 2014 года.

    Напомним, с 2007 по 2012 год Бекхэм выступал за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Англичанин также играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан» и «ПСЖ».

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.01.2018 12:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 января 2018, 18:14

      Молодец Дэвид все таки добился своего, пройдя через бюрократию и тягомотину смог осуществить свой замысел.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 25 января 2018, 13:49

      Хочется чтобы у Бэкса всё получилось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 25 января 2018, 12:25

      Девид подкупает своей способностью мутить разные дела во всех направлениях!
      На исходе карьеры и по её завершению, тонко и аккуратно формировал свой имидж бизнесмена и благотворителя! И вот на подходе очень значимый проект! Клуб в MLS создать - это много стоит! Рад успехам целеустремлённого человека!!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11