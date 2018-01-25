Клуб Бекхэма из Майами будет официально основан на следующей неделе

Долгосрочный проект Дэвида Бекхэма по запуску футбольного клуба из Майами завершится на следующей неделе. Об этом сообщило BBC со ссылкой на собственные источники.

Официальных заявлений по этому поводу еще не было. В MLS подтвердили, что проект близок к официальному старту.

Информация о желании экс-капитана сборная Англии создать собственный клуб появилась в начале 2014 года.

Напомним, с 2007 по 2012 год Бекхэм выступал за американский «Лос-Анджелес Гэлакси». Англичанин также играл за «Манчестер Юнайтед», «Реал», «Милан» и «ПСЖ».