В «Волгаре» опровергли информацию, что перед командой стоит задача вылететь в ПФЛ

Руководитель астраханского «Волгаря» Денис Саблин не подтвердил информацию, что перед командой стоит задача вылететь из ФНЛ по итогам сезона. Ранее об этом заявил бывший главный тренер Юрий Газзаев.

«Меня удивило заявление Юрия Газзаева о том, что перед «Волгарем» поставлена задача вылететь из ФНЛ. Таких задач не ставилось, это совершенно точно. Я никогда не слышал, чтобы такая задача была озвучена. Губернатор сказал нам, что нужно сохранить место в ФНЛ силами той финансовой помощи, которую оказывает сейчас область.

Ориентир у нас на то, что в следующем сезоне мы вновь будем со спонсором и продолжим выступать на привычном уровне в ФНЛ. Я не отрицаю наличия проблем у нас, но благодаря областным деньгам мы погасили зарплаты за ноябрь и декабрь перед игроками. На данный момент задолженности по зарплатам нет. Есть некие задолженности перед контрагентами.

Если сравнивать с другими клубами, у которых по полгода не платят зарплату, у нас такого не было. Мы привыкли к финансовой дисциплине. И то, что мы немного оказались в долгах, было непривычно для клуба и для футболистов. Но критической ситуации в «Волгаре» не было», – сказал Саблин.

«Волгарь» в ФНЛ идет восьмым.