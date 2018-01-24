Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Волгаре» опровергли информацию, что перед командой стоит задача вылететь в ПФЛ

    Руководитель астраханского «Волгаря» Денис Саблин не подтвердил информацию, что перед командой стоит задача вылететь из ФНЛ по итогам сезона. Ранее об этом заявил бывший главный тренер Юрий Газзаев.

    «Меня удивило заявление Юрия Газзаева о том, что перед «Волгарем» поставлена задача вылететь из ФНЛ. Таких задач не ставилось, это совершенно точно. Я никогда не слышал, чтобы такая задача была озвучена. Губернатор сказал нам, что нужно сохранить место в ФНЛ силами той финансовой помощи, которую оказывает сейчас область.

    Ориентир у нас на то, что в следующем сезоне мы вновь будем со спонсором и продолжим выступать на привычном уровне в ФНЛ. Я не отрицаю наличия проблем у нас, но благодаря областным деньгам мы погасили зарплаты за ноябрь и декабрь перед игроками. На данный момент задолженности по зарплатам нет. Есть некие задолженности перед контрагентами.

    Если сравнивать с другими клубами, у которых по полгода не платят зарплату, у нас такого не было. Мы привыкли к финансовой дисциплине. И то, что мы немного оказались в долгах, было непривычно для клуба и для футболистов. Но критической ситуации в «Волгаре» не было», – сказал Саблин.

    «Волгарь» в ФНЛ идет восьмым.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2018 17:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 января 2018, 19:17

      Сомневаюсь что Газзаев это выдумал с потолка что-то точно нечисто в этой ситуации.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 января 2018, 17:51

      Такой задачи никто конечно не ставил ! Титульный ушел , значит просто хозяина нужно искать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 января 2018, 17:17

      Правдивость заявлений обоих оппонентов в ближайшие полгода подтвердит или опровергнет выступление команды, пока в ФНЛ....
      Хотя, честно говоря, сложно не поверить в сказанное Ю.Газзаевым... Беглый просмотр астраханской прессы и потеря титульного спонсора, скорее подтверждают его слова... В зоне ПФЛ и проще и дешевле...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11