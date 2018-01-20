Юрий Газзаев: «Ушел из «Волгаря» потому, что поставили задачу вылететь из ФНЛ в ПФЛ»

Бывший главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев раскрыл причины своего ухода из клуба. Специалист рассказал, что перед волжанами поставлена задача вылететь из ФНЛ в низший дивизион.

«Сказали, что нужно убрать всех, у кого зарплата выше 100 тыс. рублей в месяц. Таких нашлось 13 человек. В первой лиге условия и так не сильно сахарные, но у нас они даже на этом фоне скромные. Зарплатная ведомость в 2,5 раза легче, чем у той команды, которая когда-то вылетала во второй дивизион. Колоссальная разница!

Мне нарисовали задачу: уйти во вторую лигу и там спокойно работать, ориентируясь на местные кадры. Задача непростая, поскольку мы закончили первый отрезок далеко от зоны вылета. Мы к первой четверке были ближе», – сказал Газзаев.

Как сообщают СМИ, специалист будет работать во владикавказском «Спартаке».