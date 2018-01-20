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  • Юрий Газзаев: «Ушел из «Волгаря» потому, что поставили задачу вылететь из ФНЛ в ПФЛ»

Юрий Газзаев: «Ушел из «Волгаря» потому, что поставили задачу вылететь из ФНЛ в ПФЛ»

20 января 2018, 19:44
6

Бывший главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев раскрыл причины своего ухода из клуба. Специалист рассказал, что перед волжанами поставлена задача вылететь из ФНЛ в низший дивизион.

«Сказали, что нужно убрать всех, у кого зарплата выше 100 тыс. рублей в месяц. Таких нашлось 13 человек. В первой лиге условия и так не сильно сахарные, но у нас они даже на этом фоне скромные. Зарплатная ведомость в 2,5 раза легче, чем у той команды, которая когда-то вылетала во второй дивизион. Колоссальная разница!

Мне нарисовали задачу: уйти во вторую лигу и там спокойно работать, ориентируясь на местные кадры. Задача непростая, поскольку мы закончили первый отрезок далеко от зоны вылета. Мы к первой четверке были ближе», – сказал Газзаев.

Как сообщают СМИ, специалист будет работать во владикавказском «Спартаке».

Источник: «АиФ»
Россия. ФНЛ Волгарь Газзаев Юрий
Комментарии (6)
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СШГЭС
1516467840
Что, непосильная задача?
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bset
1516468165
Заголовок один, а новость другая. Речь же идёт, что проблемы с игроками - много кого убрать надо было. Вот и решил уйти.
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кузнецов артем
1516476125
Жалко, что такой курс взяли. Но ведь у вас например есть Алексей Сутормин на трансфермаркете оценивается в 500000 евро, по моему если бы вы его продали то денег бы хватило вам играть в фнл еще сезон, а там может еще кого нить продадите
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