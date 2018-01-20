Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Юрий Газзаев: «Ушел из «Волгаря» потому, что поставили задачу вылететь из ФНЛ в ПФЛ»

    Бывший главный тренер астраханского «Волгаря» Юрий Газзаев раскрыл причины своего ухода из клуба. Специалист рассказал, что перед волжанами поставлена задача вылететь из ФНЛ в низший дивизион.

    «Сказали, что нужно убрать всех, у кого зарплата выше 100 тыс. рублей в месяц. Таких нашлось 13 человек. В первой лиге условия и так не сильно сахарные, но у нас они даже на этом фоне скромные. Зарплатная ведомость в 2,5 раза легче, чем у той команды, которая когда-то вылетала во второй дивизион. Колоссальная разница!

    Мне нарисовали задачу: уйти во вторую лигу и там спокойно работать, ориентируясь на местные кадры. Задача непростая, поскольку мы закончили первый отрезок далеко от зоны вылета. Мы к первой четверке были ближе», – сказал Газзаев.

    Как сообщают СМИ, специалист будет работать во владикавказском «Спартаке».

    Источник: «АиФ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2018 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 20 января 2018, 22:22

      Жалко, что такой курс взяли. Но ведь у вас например есть Алексей Сутормин на трансфермаркете оценивается в 500000 евро, по моему если бы вы его продали то денег бы хватило вам играть в фнл еще сезон, а там может еще кого нить продадите

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 20 января 2018, 20:09

      Заголовок один, а новость другая. Речь же идёт, что проблемы с игроками - много кого убрать надо было. Вот и решил уйти.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > bset 20 января 2018, 20:55

      Ты плохо прочитал наверное. дальше он говорит, что нужно было вылететь. Там траты тоже поменьше видимо, а денег у клуба нет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > DeStar 20 января 2018, 21:37

      Да, кто-то явно слепой. В свое оправдание могу сказать, что на этом сайте просто всегда ожидаешь, что заголовок не соответствует новости))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12341

      DeStar > bset 20 января 2018, 23:04

      это да)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 января 2018, 20:04

      Что, непосильная задача?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11