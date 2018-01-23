Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мата поехал на Всемирный экономический форум в Давосе

    С 23 по 26 января в швейцарском Давосе пройдет 48 Всемирный экономический форум.

    Журналист The Independent Эл Мельон анонсировал участие в форуме полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты.

    Испанец в качестве сооснователя благотворительного фонда «Common goal» (общая цель) представит цели проекта на заседании, участие в котором также примут индийский политический деятель Нарендра Моди и английский певец Элтон Джон.

    «Участие во Всемирный экономический форуме это отличная возможность показать миру возможности нашего движения», – сказал Мата.

    «Common goal» был основан в 2017 года Матой и немцем Юргеном Грисбеком. По 1% от заработной платы на нужды фонда отдают среди прочих Джорджо Кьеллини, Матс Хуммельс и Синдзи Кагава.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2018 23:33
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +121

      rashidinho 24 января 2018, 09:34

      молодец мата!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      greedytoski 24 января 2018, 00:36

      молодец парень. он как то еще пару лет назад где то в интервью высказал свое мнение о ненормально завышенном уровне зарплат в современном футболе.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > greedytoski 24 января 2018, 00:39

      Мнение-то он высказал, но завышенную зарплату он не перестал получать....
      Вспомните, что он сказал лет 5 назад, похвалите и вылепите ему из хлебного мякиша монумент...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      greedytoski > insider_retro 24 января 2018, 15:15

      все познается в сравнении. по крайней мере он один из очень не многих кто что то делает а не требует при каждом удобном случае повышения зарплаты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > greedytoski 24 января 2018, 15:20

      Откуда Вы всё знаете, за руку здороваетесь или из газет?...
      Аргумент у Вас, конечно убедительный - сразу "-"... Значит будет взаимная неприязнь... Останемся при своих...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 января 2018, 00:00

      Не по Сеньке шапка - слишком высоко со своим проектом лезут... Давос - это Давос...
      Во время пребывания на форуме профукают всё что за год насобирали в свой фонд...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 23:46

      Кто бы мог подумать! Молодец...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11