Мата поехал на Всемирный экономический форум в Давосе

С 23 по 26 января в швейцарском Давосе пройдет 48 Всемирный экономический форум.

Журналист The Independent Эл Мельон анонсировал участие в форуме полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты.

Испанец в качестве сооснователя благотворительного фонда «Common goal» (общая цель) представит цели проекта на заседании, участие в котором также примут индийский политический деятель Нарендра Моди и английский певец Элтон Джон.

«Участие во Всемирный экономический форуме это отличная возможность показать миру возможности нашего движения», – сказал Мата.

«Common goal» был основан в 2017 года Матой и немцем Юргеном Грисбеком. По 1% от заработной платы на нужды фонда отдают среди прочих Джорджо Кьеллини, Матс Хуммельс и Синдзи Кагава.