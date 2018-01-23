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  • Ройс вернется к тренировкам с «Боруссией» спустя восемь месяцев

Ройс вернется к тренировкам с «Боруссией» спустя восемь месяцев

23 января 2018, 20:22
3

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс возобновит тренировки после восьми месяцев вне игры. Об этом сообщило издание Kicker.

В понедельник 28-летней немец прошел обследование, по итогам которого медицинский штаб клуба позволил ему тренироваться в общей группе со следующего понедельника.

Участие Ройса в матчах Бундеслиги против «Фрайбурга» и «Кельна» (27 января и 2 февраля) маловероятно.

Напомним, игрок порвал крестообразные связки в финале Кубка Германии-2016/17 против «Айнтрахта» (2:1). Летом 2017 года он перенес операцию.

Источник: Kicker.de
Германия. Бундеслига Чемпионат мира Германия Боруссия Д Ройс Марко
Комментарии (3)
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dinar7777dinar
1516728426
столько надежд подавал . наихрустальнейший !
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Timoor8607
1516728563
Здоровья и больше не ломаться!в пупырках таким игрокам нужно играть!
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LogvinovSerj13
1516737135
Замечательный игрок! Но хрусталь ((
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