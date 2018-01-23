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    Ройс вернется к тренировкам с «Боруссией» спустя восемь месяцев

    Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс возобновит тренировки после восьми месяцев вне игры. Об этом сообщило издание Kicker.

    В понедельник 28-летней немец прошел обследование, по итогам которого медицинский штаб клуба позволил ему тренироваться в общей группе со следующего понедельника.

    Участие Ройса в матчах Бундеслиги против «Фрайбурга» и «Кельна» (27 января и 2 февраля) маловероятно.

    Напомним, игрок порвал крестообразные связки в финале Кубка Германии-2016/17 против «Айнтрахта» (2:1). Летом 2017 года он перенес операцию.

    Источник: Kicker.de

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    23.01.2018 20:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +63

      LogvinovSerj13 23 января 2018, 22:52

      Замечательный игрок! Но хрусталь ((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 23 января 2018, 20:29

      Здоровья и больше не ломаться!в пупырках таким игрокам нужно играть!

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 января 2018, 20:27

      столько надежд подавал . наихрустальнейший !

      -1
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