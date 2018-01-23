Ройс вернется к тренировкам с «Боруссией» спустя восемь месяцев

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс возобновит тренировки после восьми месяцев вне игры. Об этом сообщило издание Kicker.

В понедельник 28-летней немец прошел обследование, по итогам которого медицинский штаб клуба позволил ему тренироваться в общей группе со следующего понедельника.

Участие Ройса в матчах Бундеслиги против «Фрайбурга» и «Кельна» (27 января и 2 февраля) маловероятно.

Напомним, игрок порвал крестообразные связки в финале Кубка Германии-2016/17 против «Айнтрахта» (2:1). Летом 2017 года он перенес операцию.