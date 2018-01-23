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    Ари: «Хочу остаться в «Локомотиве». Я счастлив здесь и чувствую себя как дома»

    Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что его целью является продление контракта с железнодорожниками. По словам футболиста, он счастлив выступать в московском клубе.

    «Моя цель – остаться в «Локомотиве» вне зависимости от чего-либо. Я тут счастлив, ощущаю себя как дома, ко мне относятся благожелательно, у нас единый коллектив. Агент занимается моим контрактом, общается с клубом. Диалог идет, но о деталях я пока говорить не могу», – сказал Ари.

    Права на бразильца принадлежат «Краснодару». Бразилец выступает за «Локомотив» на правах аренды, которая рассчитана до лета. В нынешнем сезоне из-за травмы Ари принял участие всего в трех матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.01.2018 15:51
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1168

      Argon 24 января 2018, 10:11

      Что ему еще говорить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 22:46

      В этом большая заслуга Ю.П.Сёмина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 23 января 2018, 19:27

      Просто дело к концу идёт,
      Кто ещё его подберёт?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2018, 18:40

      я счастлив буду во всех командах РФПЛ время есть у тебя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 января 2018, 18:02

      Набирай форму и дерзай! Все в твоих "ногах"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2018, 16:56

      Ари писал, что счастлив был, когда играл в Краснодаре, а теперь счастлив в
      Локомотиве, т.к. готовится к заключению нового контракта с Локо.

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 23 января 2018, 16:55

      серьёзный нап
      если счастлив, то сделает многих фанов команд соперников
      в день матча достаточно несчастными
      .

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 января 2018, 16:36

      До травмы был неплох! Посмотрим, что весной покажет!

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 января 2018, 16:34

      В любом клубе чувствовал себя как дома! Только потом что-то происходит не понятное! Ну пусть хоть в Локо будет счастлив!

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 23 января 2018, 15:58

      в Краснодаре и Спартаке небось тоже самое говорил

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