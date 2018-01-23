Ари: «Хочу остаться в «Локомотиве». Я счастлив здесь и чувствую себя как дома»

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что его целью является продление контракта с железнодорожниками. По словам футболиста, он счастлив выступать в московском клубе.

«Моя цель – остаться в «Локомотиве» вне зависимости от чего-либо. Я тут счастлив, ощущаю себя как дома, ко мне относятся благожелательно, у нас единый коллектив. Агент занимается моим контрактом, общается с клубом. Диалог идет, но о деталях я пока говорить не могу», – сказал Ари.

Права на бразильца принадлежат «Краснодару». Бразилец выступает за «Локомотив» на правах аренды, которая рассчитана до лета. В нынешнем сезоне из-за травмы Ари принял участие всего в трех матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.