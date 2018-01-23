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  • Ари: «Хочу остаться в «Локомотиве». Я счастлив здесь и чувствую себя как дома»

Ари: «Хочу остаться в «Локомотиве». Я счастлив здесь и чувствую себя как дома»

23 января 2018, 15:51
10

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что его целью является продление контракта с железнодорожниками. По словам футболиста, он счастлив выступать в московском клубе.

«Моя цель – остаться в «Локомотиве» вне зависимости от чего-либо. Я тут счастлив, ощущаю себя как дома, ко мне относятся благожелательно, у нас единый коллектив. Агент занимается моим контрактом, общается с клубом. Диалог идет, но о деталях я пока говорить не могу», – сказал Ари.

Права на бразильца принадлежат «Краснодару». Бразилец выступает за «Локомотив» на правах аренды, которая рассчитана до лета. В нынешнем сезоне из-за травмы Ари принял участие всего в трех матчах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Ари
Комментарии (10)
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Артурка32
1516712316
в Краснодаре и Спартаке небось тоже самое говорил
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Опорник84
1516714487
В любом клубе чувствовал себя как дома! Только потом что-то происходит не понятное! Ну пусть хоть в Локо будет счастлив!
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Diesel133
1516714560
До травмы был неплох! Посмотрим, что весной покажет!
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Робинзон
1516715734
серьёзный нап если счастлив, то сделает многих фанов команд соперников в день матча достаточно несчастными .
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vladimir-7
1516715771
Ари писал, что счастлив был, когда играл в Краснодаре, а теперь счастлив в Локомотиве, т.к. готовится к заключению нового контракта с Локо.
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Serjoga
1516719722
Набирай форму и дерзай! Все в твоих "ногах"!
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Полная Канистра
1516722024
я счастлив буду во всех командах РФПЛ время есть у тебя
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subbotaspartak
1516724851
Просто дело к концу идёт, Кто ещё его подберёт?
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DOCTOR PENALTY
1516736783
В этом большая заслуга Ю.П.Сёмина
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Argon
1516777909
Что ему еще говорить?
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