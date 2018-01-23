Член комитета РФС по этике не увидел злобы в твитте Джикии

Член комитета РФС по этике Геннадий Костылев не увидел озлобленности и расизма в твитте защитника «Спартака» Георгия Джикии о шоколадках. Напомним, что сегодня состоится заседание по этому делу.

– В любой компании молодые люди друг друга подначивают. Кто-то пошутил, а кто-то раздувает из этой ситуации скандал. Считаю, что вряд ли эта запись была сделана со злобой. Вы вот, к примеру, играете в футбол?

– Бывает.

– Ну, вот и вы наверняка подкалываете партнеров или соперников. Когда-то и с матерком. И все к этому относятся с юмором. Но все-таки давайте дождемся заседания, на котором будут озвучены все детали.