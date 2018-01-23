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    Член комитета РФС по этике не увидел злобы в твитте Джикии

    Член комитета РФС по этике Геннадий Костылев не увидел озлобленности и расизма в твитте защитника «Спартака» Георгия Джикии о шоколадках. Напомним, что сегодня состоится заседание по этому делу.

    – В любой компании молодые люди друг друга подначивают. Кто-то пошутил, а кто-то раздувает из этой ситуации скандал. Считаю, что вряд ли эта запись была сделана со злобой. Вы вот, к примеру, играете в футбол?

    – Бывает.

    – Ну, вот и вы наверняка подкалываете партнеров или соперников. Когда-то и с матерком. И все к этому относятся с юмором. Но все-таки давайте дождемся заседания, на котором будут озвучены все детали.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.01.2018 11:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 23 января 2018, 21:09

      Я тоже не заметила, как , в прочем, как и тысячи болельщиков, но кому -то надо было раздуть этот костер из маленькой искры, а в общем-то и ясно кому, тут даже к цыганке ходить не надо...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 18:30

      ну так ведь это сразу понятно было заседатели комитета а вы тут раздули не пойми что.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2018, 16:20

      Комитет ДАРМОЕДОВ !!! Сколько им надо ? Сколько на всякие посиделки ? На банкеты ? Откусывают разинув рот !!! За что их кормят и кто они такие ???

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 23 января 2018, 13:02

      Думаю у нашего комитета по этике хватит ума признать это шуткой.Ведь это так очевидно.

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