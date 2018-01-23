Хохлов — о Рауше: «Нам нужен был опытный мастер, который пришел бы не карьеру заканчивать, а приносить пользу»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о новичке команды Константине Рауше.

– Как состоялся трансфер Рауша из «Кельна»?

– Ничего особенного. Определились с кандидатурой, стали по ней работать. У нас хорошо взаимодействуют селекционный отдел, гендиректор и высшее руководство. Поэтому сделка состоялась очень быстро.

– Первое впечатление от новичка?

– Пока он не присоединился к команде. Общались с Костей только по телефону. Спокойный, воспитанный молодой человек.

Мы не видели смысла приглашать Рауша на первый же сбор. Дали время на решение бытовых вопросов в Германии. А со второго сбора, как я уже сказал, он начнет тренироваться с остальными. И мы учтем, что его физическое состояние – не такое, как у тех ребят, кто недавно вернулся из отпуска. Ведь в Бундеслиге игры идут полным ходом.

– Рауш приглашен на проблемную позицию?

– Костя способен закрыть левую бровку, что добавит вариативности нашей игре. Эта зона действительно нуждалась в усилении. В любом случае, нам нужен был опытный мастер, который пришел бы в «Динамо» не карьеру заканчивать, а приносить реальную пользу.

Напомним, что Рауш перешел из «Кельна» в «Динамо» в прошлое воскресенье.