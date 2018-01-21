Рауш перешел в «Динамо»

«Динамо» официально объявило о трансфере полузащитника Константина Рауша из «Кельна».

«В ситуации с Раушем совпали интересы у обеих сторон – Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а «Динамо» заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень», — сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

О подробностях контракта не сообщается. По информации источника, «Динамо» заплатило за трансфер 1,5 миллиона евро.