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    Рауш перешел в «Динамо»

    «Динамо» официально объявило о трансфере полузащитника Константина Рауша из «Кельна».

    «В ситуации с Раушем совпали интересы у обеих сторон – Константин хочет играть в России, чтобы быть на виду у тренеров национальной сборной в преддверии домашнего чемпионата мира, а «Динамо» заинтересовано в сильном футболисте, который может вывести команду на новый уровень», — сказал генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

    О подробностях контракта не сообщается. По информации источника, «Динамо» заплатило за трансфер 1,5 миллиона евро.

    Источник: ФК «Динамо»

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    21.01.2018 16:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +818

      diktatop 22 января 2018, 01:49

      из одного аутсайдера в другой))) удачи

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 21 января 2018, 22:44

      Констант! Уверены всё у тебя будет хорошо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 января 2018, 22:41

      Успехов в Динамо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 21 января 2018, 19:00

      Не совсем понятна трансферная политика Динамо. Им бы укрепить среднюю линию. Впрочем, будем посмотреть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6

      динамит1 21 января 2018, 17:52

      Очень хорошо!Славься,Динамо,славься Великое!

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 января 2018, 17:17

      Было бы желание ! А у Рауша оно есть !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 января 2018, 16:57

      Теперь и Динамо будет получше...

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 января 2018, 16:47

      Не знал , что он такой сильный!!! -- будет выводить Динамо на новый уровень ???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 21 января 2018, 16:28

      Не спасет этот трансфер Динамо!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17

      fan Armenii 21 января 2018, 16:26

      Удачи ему с Динамо! это великий клуб с большой историей

      4
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > fan Armenii 21 января 2018, 16:35

      Ну в отличии от того же зенита, да.Великий.

      2
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