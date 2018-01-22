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  • Бубнов: «Три гола от «Астаны» лишний раз говорят о том, что у «Спартака» есть серьезные проблемы в защите»

Бубнов: «Три гола от «Астаны» лишний раз говорят о том, что у «Спартака» есть серьезные проблемы в защите»

22 января 2018, 17:59
18

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Астаны» (2:3) в товарищеском матче. По его словам, в отсутствии травмированного Георгия Джикии красно-белые имеют большие проблемы в защите.

Также Бубнов высказал мнение, какие позиции нужно усилить москвичам в зимнее трансферное окно.

«Астана» готовится к Лиге Европы, как и «Спартак», но была лучше мотивирована и готова функционально. Игроки «Астаны» успевали накрывать москвичей на каждом участке поля, вынуждать ошибаться и трансформировать ошибки соперника в голы. На данный момент «Астана» лучше готова к Лиге Европы, и мне непонятно – почему так. Это вопрос к тренерскому штабу.

«Спартак» не показал ничего нового. На первый тайм Каррера выпустил чемпионский, сыгранный состав, но слаженности не было. Очень много брака. Частично это можно списать на нагрузки на сборах, но и «Астана» ведь тоже под нагрузками.

После травмы Джикии и до покупки центрального защитника игроком стартового состава видится Илья Кутепов. Против «Астаны» он провел посредственный матч. Действовал очень нервно, много ошибался, принимая неправильные решения. В одном из эпизодов чуть не получил травму как раз вследствие своей ошибки. Три пропущенных гола лишний раз говорят о том, что у «Спартака» есть серьезные проблемы в обороне.

Один из немногих, кто может занести матч в актив – Педро Роша: заработал пенальти плюс забил гол. У него есть потенциал, нужно поскорее адаптироваться и реализовать его. В остальном я не вижу в резерве «Спартака» футболистов, которые могут усилить. Помню Николая Рассказова еще по молодежной команде, но он пока не дотягивает до основы.

Каррера продолжает работать на внутреннем ресурсе, ведь клубу удалось сохранить чемпионский состав, но усиление очень желательно. Работа ведется, и чем быстрее появятся новички, тем лучше будет команде. Новички смогут пройти сбор, быстрее адаптироваться. Возможно, поражения от «Шанхая» и «Астаны» стимулируют «Спартак» вести переговоры чуть активнее.

Помимо центрального защитника, уверен, «Спартаку» нужен атакующий центральный полузащитник. Очевидно, что Попов и Джано не совсем удовлетворяют тренерский штаб. По болгарину были варианты и вроде остаются, но конкретно говорить, что он уходит, пока нельзя. Его вполне можно продать, если последует адекватное предложение, но можно и оставить. Все-таки он опытный игрок и способен приносить пользу, если наберет хорошую форму», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Астана Бубнов Александр
Комментарии (18)
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AlfavitЪ
1516635024
Молодец, пущай Арнольдыч селекцию пнет, ускорит.
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Братья Васильевы
1516635213
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
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anatolich72
1516635754
Спецом проиграли что б Федуна разбудить, в ближайшее время ,думаю пару человек купят.Каррера стратег ,зачем идти на конфликт с хозяином, показал нужно усиление на поле в ничего незначащих играх.
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Куртуазные манеры
1516636533
Свежая мысль.
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Антимат
1516636864
Защита, просто проходной двор. Смотрел и диву давался, даже со скидкой на нагрузки.
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OfaZavr
1516636913
вообщем то все сказанное очевидно и так было но я не думаю что стоит делать такие выводы по тов. матчам это всего лишь подготовка и можно сказать официальная тренировка но усиление должно быть.
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Сибирь за Спартак
1516637545
Сегодня была не игра, а преодоление себя через нагрузки. Счет значения не имеет, хорошо, что без травм.
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Одинокий волк Маквейд
1516638130
Ничего нового, второй сезон одно и то же.
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Krics
1516648078
Открыл Америку.
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momwig_
1516701660
Вообще пофиг. Астана готовится к ЛЕ, мы готовимся... только официальные матчи покажут, кто лучше подготовился. С учетом того, что ждать ещё почти месяц, выносить сейчас кого бы то ни было рановато.
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