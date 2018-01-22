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    Бубнов: «Три гола от «Астаны» лишний раз говорят о том, что у «Спартака» есть серьезные проблемы в защите»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение «Спартака» от «Астаны» (2:3) в товарищеском матче. По его словам, в отсутствии травмированного Георгия Джикии красно-белые имеют большие проблемы в защите.

    Также Бубнов высказал мнение, какие позиции нужно усилить москвичам в зимнее трансферное окно.

    «Астана» готовится к Лиге Европы, как и «Спартак», но была лучше мотивирована и готова функционально. Игроки «Астаны» успевали накрывать москвичей на каждом участке поля, вынуждать ошибаться и трансформировать ошибки соперника в голы. На данный момент «Астана» лучше готова к Лиге Европы, и мне непонятно – почему так. Это вопрос к тренерскому штабу.

    «Спартак» не показал ничего нового. На первый тайм Каррера выпустил чемпионский, сыгранный состав, но слаженности не было. Очень много брака. Частично это можно списать на нагрузки на сборах, но и «Астана» ведь тоже под нагрузками.

    После травмы Джикии и до покупки центрального защитника игроком стартового состава видится Илья Кутепов. Против «Астаны» он провел посредственный матч. Действовал очень нервно, много ошибался, принимая неправильные решения. В одном из эпизодов чуть не получил травму как раз вследствие своей ошибки. Три пропущенных гола лишний раз говорят о том, что у «Спартака» есть серьезные проблемы в обороне.

    Один из немногих, кто может занести матч в актив – Педро Роша: заработал пенальти плюс забил гол. У него есть потенциал, нужно поскорее адаптироваться и реализовать его. В остальном я не вижу в резерве «Спартака» футболистов, которые могут усилить. Помню Николая Рассказова еще по молодежной команде, но он пока не дотягивает до основы.

    Каррера продолжает работать на внутреннем ресурсе, ведь клубу удалось сохранить чемпионский состав, но усиление очень желательно. Работа ведется, и чем быстрее появятся новички, тем лучше будет команде. Новички смогут пройти сбор, быстрее адаптироваться. Возможно, поражения от «Шанхая» и «Астаны» стимулируют «Спартак» вести переговоры чуть активнее.

    Помимо центрального защитника, уверен, «Спартаку» нужен атакующий центральный полузащитник. Очевидно, что Попов и Джано не совсем удовлетворяют тренерский штаб. По болгарину были варианты и вроде остаются, но конкретно говорить, что он уходит, пока нельзя. Его вполне можно продать, если последует адекватное предложение, но можно и оставить. Все-таки он опытный игрок и способен приносить пользу, если наберет хорошую форму», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    22.01.2018 17:59
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 января 2018, 13:01

      Вообще пофиг. Астана готовится к ЛЕ, мы готовимся... только официальные матчи покажут, кто лучше подготовился. С учетом того, что ждать ещё почти месяц, выносить сейчас кого бы то ни было рановато.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 23 января 2018, 12:03

      То,что оборона дырявая,давно известно,непонятно только почему этот вопрос до сих пор не решен!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 января 2018, 06:14

      Бубну лишь бы интервью дать,а то прописные истины говорит это уже и не важно.Для него это деньги и ВСЕ.

      0
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 22 января 2018, 23:51

      Не, ну наши в меньшинстве играли, Димон в честь днюхи, вообще не играл. Да и остальные, видать за его здоровье пригубили, одному Роше не налили, вот он и сделал 2гола.

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics 22 января 2018, 22:07

      Открыл Америку.

      -1
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 22 января 2018, 21:00

      самый умный.это давно известно

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 22 января 2018, 19:22

      Ничего нового, второй сезон одно и то же.

      1
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 22 января 2018, 19:19

      И кто назвал его "экспертом" ? Цифры за него комп считает, выводы абсолютно нелогичные ... Ему бы курсы какие пройти ...

      0
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 22 января 2018, 19:19

      у Спартака бразильцы в атаке ! они забьют сколько захотят , а им сколько смогут

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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. > тётя ASYA 22 января 2018, 22:39

      У СпаМа нет грузина в защите, проходной двор ( казахи указали).

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 января 2018, 19:18

      можно подумать что планету открыл отстал ты бубен от футбола что тут наговорил тебе пацан может рассказать а на счёт товарняков в прошлом году давай вспомни тоже не ахти что показывал Спартак однако чемпионами стали

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