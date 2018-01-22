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    «Челси» хочет приобрести у «Барселоны» Дембеле в случае ухода Азара

    «Челси» отправил «Барселоне» предварительный запрос по поводу трансфера нападающего Усмане Дембеле.

    Сообщается, что лондонский клуб видит в 20-летнем футболисте замену полузащитнику Эдену Азару, который может перейти в «Реал». Отмечается, что синие готовы потратить большую сумму на нового игрока, если бельгиец откажется продлевать контракт.

    Напомним, француз перебрался в стан каталонцев минувшим летом из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро, заключив пятилетнее соглашение. В нынешнем сезоне из-за травм он принял участие всего в восьми матчах, записав на свой счет три голевые передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    22.01.2018 12:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +109

      Timoor8607 23 января 2018, 19:39

      Пусть Заберают! Государство не обеднеет!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 22 января 2018, 16:45

      а алькасера им не завернуть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 22 января 2018, 14:43

      интересный поворот событий...

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 22 января 2018, 13:43

      зачем он болезненный нужен?!

      0
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 22 января 2018, 12:57

      Лучше продать хрустального.

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