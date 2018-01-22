«Челси» хочет приобрести у «Барселоны» Дембеле в случае ухода Азара

«Челси» отправил «Барселоне» предварительный запрос по поводу трансфера нападающего Усмане Дембеле.

Сообщается, что лондонский клуб видит в 20-летнем футболисте замену полузащитнику Эдену Азару, который может перейти в «Реал». Отмечается, что синие готовы потратить большую сумму на нового игрока, если бельгиец откажется продлевать контракт.

Напомним, француз перебрался в стан каталонцев минувшим летом из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро, заключив пятилетнее соглашение. В нынешнем сезоне из-за травм он принял участие всего в восьми матчах, записав на свой счет три голевые передачи.