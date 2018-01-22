Эмери: «Удаление Алвеса привело к тому, что «ПСЖ» потерял контроль над ситуацией»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает несправедливым поражение от «Лиона» в матче 22-го туре чемпионата Франции. По его словам, на результат повлияло удаление защитника парижан Дани Алвеса.

«ПСЖ» провел хороший матч, но были обстоятельства, который склонили чашу весов не в нашу пользу. У нас были возможности для достижения нужного результата, мы заслуживали победы.

В первые 10 минут мы не смогли попасть в игру. Второй тайм мы начали так же, как заканчивали первый, доминирую на поле. Но удаление Алвеса привело к тому, что мы потеряли контроль над ситуацией. Мы хорошо трудились на поле, но пропустили гол в концовке.

В составе у «Лиона» хорошие игроки, что позволило им забить второй гол. Немного несправедливо, но это футбол», – приводит слова Эмери L`Equipe.

Матч 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» – «ПСЖ» завершился со счетом 2:1.