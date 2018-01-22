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    Эмери: «Удаление Алвеса привело к тому, что «ПСЖ» потерял контроль над ситуацией»

    Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери считает несправедливым поражение от «Лиона» в матче 22-го туре чемпионата Франции. По его словам, на результат повлияло удаление защитника парижан Дани Алвеса.

    «ПСЖ» провел хороший матч, но были обстоятельства, который склонили чашу весов не в нашу пользу. У нас были возможности для достижения нужного результата, мы заслуживали победы.

    В первые 10 минут мы не смогли попасть в игру. Второй тайм мы начали так же, как заканчивали первый, доминирую на поле. Но удаление Алвеса привело к тому, что мы потеряли контроль над ситуацией. Мы хорошо трудились на поле, но пропустили гол в концовке.

    В составе у «Лиона» хорошие игроки, что позволило им забить второй гол. Немного несправедливо, но это футбол», – приводит слова Эмери L`Equipe.

    Матч 22-го тура французской Лиги 1 «Лион» – «ПСЖ» завершился со счетом 2:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.01.2018 09:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 22 января 2018, 10:18

      "По его словам, на результат повлияло удаление защитника парижан Дани Алвеса."
      Ну так почему поражение несправедливое?)
      Удалили игрока, вас стало меньше, вы "поплыли"..
      А поражение - несправедливое)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 января 2018, 10:08

      А Неймаришка не играет с сильными... У него бобо...

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