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    Суарес быстрее всех в истории «Барселоны» забил 100 голов

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в матче 20-го тура испанской Примеры с «Бетисом», который закончился со счетом 5:0, оформил дубль и сделал две результативные передачи. Благодаря этому результату 30-летний уругваец довел число своих голов в чемпионате Испании до 100. Сделал он это в 114 играх.

    Суарес смог достичь этой отметки быстрее всех в истории каталонского клуба. Второе место у Самуэля Это’О, забившего 100-й гол в Ла Лиге в 130-м матче.

    В топ-5 также входят Ладислао Кубала (132 игры), Лионель Месси (154) и Сесар Родригес (159).

    Источник: ФК «Барселона»

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    22.01.2018 08:29
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +143

      Вит65 22 января 2018, 20:13

      Месси отдыхает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 22 января 2018, 13:31

      Месси сейчас думает о перерождении .
      Этот рекорд ускользнул от него .
      Первый случай когда Месси не сможет побить рекорд ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      lyod004 22 января 2018, 13:12

      Прогнoзы на футбол| Мaтч 24.01.2018 -- stavki-info.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Doc_tor 22 января 2018, 12:41

      Хорош!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 22 января 2018, 10:34

      Целеустремлённый!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 января 2018, 10:20

      Красава. Заслуга Месси тоже не малая. Но все равно Роналду в этом плане лучше - у него вроде за Реал за 94 матча получилось 100 забить. А так приятно, что есть топ-игроки кроме двух футболистов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 января 2018, 10:11

      Не скандалит, играет, забивает и отдаёт, а заодно, по возможности, обновляет статистику!.. Молодец!..
      Период нежного покусывания соперников успешно завершён!..)))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 22 января 2018, 09:36

      С такими игроками

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 22 января 2018, 09:32

      Молодец

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 января 2018, 09:15

      Да

      0
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