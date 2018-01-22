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Суарес быстрее всех в истории «Барселоны» забил 100 голов

22 января 2018, 08:29
16

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в матче 20-го тура испанской Примеры с «Бетисом», который закончился со счетом 5:0, оформил дубль и сделал две результативные передачи. Благодаря этому результату 30-летний уругваец довел число своих голов в чемпионате Испании до 100. Сделал он это в 114 играх.

Суарес смог достичь этой отметки быстрее всех в истории каталонского клуба. Второе место у Самуэля Это’О, забившего 100-й гол в Ла Лиге в 130-м матче.

В топ-5 также входят Ладислао Кубала (132 игры), Лионель Месси (154) и Сесар Родригес (159).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Барселона»
Испания. Примера Барселона Это'О Самуэль Месси Лионель Суарес Луис
Комментарии (16)
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Football06
1516600633
Эль Писталеро, лишний раз доказывает что он Номер 1 в мире как нап
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ALeX-161-rus
1516600794
Один из лучших нападающих,да и кусаться перестал))
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I_R_O_N_M_A_N
1516601545
Ну хоть в чем-то Месси не рекордсмен)
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Alex Y
1516602743
Молодец
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Mr Abdullaev
1516602965
С такими игроками
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insider_retro
1516605106
Не скандалит, играет, забивает и отдаёт, а заодно, по возможности, обновляет статистику!.. Молодец!.. Период нежного покусывания соперников успешно завершён!..)))
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bset
1516605659
Красава. Заслуга Месси тоже не малая. Но все равно Роналду в этом плане лучше - у него вроде за Реал за 94 матча получилось 100 забить. А так приятно, что есть топ-игроки кроме двух футболистов.
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lyod004
1516615934
Прогнoзы на футбол| Мaтч 24.01.2018 -- stavki-info.ru
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sachsen-leipzig
1516617111
Месси сейчас думает о перерождении . Этот рекорд ускользнул от него . Первый случай когда Месси не сможет побить рекорд ))
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Вит65
1516641232
Месси отдыхает
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