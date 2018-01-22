Суарес быстрее всех в истории «Барселоны» забил 100 голов

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес в матче 20-го тура испанской Примеры с «Бетисом», который закончился со счетом 5:0, оформил дубль и сделал две результативные передачи. Благодаря этому результату 30-летний уругваец довел число своих голов в чемпионате Испании до 100. Сделал он это в 114 играх.

Суарес смог достичь этой отметки быстрее всех в истории каталонского клуба. Второе место у Самуэля Это’О, забившего 100-й гол в Ла Лиге в 130-м матче.

В топ-5 также входят Ладислао Кубала (132 игры), Лионель Месси (154) и Сесар Родригес (159).