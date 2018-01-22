Вермален травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Бетисом»

Защитник «Барселоны» Томас Вермален не смог завершить встречу 20-го тура испанской Примеры с «Бетисом». 32-летний бельгиец получил травму на 40 минуте, после чего был заменен.

Позже футболист прошел медицинское обследование, которое выявило травму задней поверхности левого бедра. Степень серьезности повреждения и срок восстановления Вермалена пока не называются, так как ему потребуется пройти еще одно обследование в понедельник.

Матч 20-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Барселона» завершился со счетом 0:5.