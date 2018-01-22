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    Вермален травмировал заднюю поверхность бедра в матче с «Бетисом»

    Защитник «Барселоны» Томас Вермален не смог завершить встречу 20-го тура испанской Примеры с «Бетисом». 32-летний бельгиец получил травму на 40 минуте, после чего был заменен.

    Позже футболист прошел медицинское обследование, которое выявило травму задней поверхности левого бедра. Степень серьезности повреждения и срок восстановления Вермалена пока не называются, так как ему потребуется пройти еще одно обследование в понедельник.

    Матч 20-го тура испанской Примеры «Бетис» – «Барселона» завершился со счетом 0:5.

    Источник: ФК «Барселона»

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    22.01.2018 06:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +232

      Sterh 22 января 2018, 11:43

      Господи.. опять...
      Ну слейте уже его..

      2
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      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Sterh 22 января 2018, 18:44

      и я о том же... нах его держат ?

      -1
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