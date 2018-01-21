Лунев: «Травма в матче со сборной Испании? Сотрясение — это ерунда: время и все»

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассказал о самочувствии после операции на мениске, которую он провел во время зимней паузы в чемпионате.

— Как вы сейчас себя чувствуете? Оказалось, что у вас была операция на мениске этой зимой.

— Она была запланированной, просто не оглашалась. Чувствую себя отлично, все хорошо.

— Когда возникла необходимость в этой операции? Когда стало понятно, что ее нужно делать?

— После первого МРТ стало понятно, что в идеале было бы сделать планово эту операцию и дальше продолжать работать. Колено могло какое-то время не беспокоить, но потом снова начинало болеть. Мне сказали, что лучше сделать эту операцию.

— Это последствия штанги в матче с ЦСКА?

— Нет, это какая-то старая травма, которая непонятно когда была. Она начала болеть не вследствие какого-то инцидента, травматического момента, а просто ни с того ни с сего. Может, на фоне нагрузок.

— Наверное, штанга с ЦСКА ни в какое сравнение не идет с тем, что произошло со сборной Испании. Как это все выглядело вашими глазами?

— Да никак: пошел на мяч, раз — ударили… В этом нет ничего страшного. Игровой момент, ничего такого фатального.

— Картинка была страшной!

— Для окружающих — может быть, а так-то все нормально было. Ну, разбили, ну и ладно — игровой момент, ничего такого страшного не было. Главное, что все без последствий, все закончилось. Сотрясение — это ерунда: время, и все.