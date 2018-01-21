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    Лунев: «Травма в матче со сборной Испании? Сотрясение — это ерунда: время и все»

    Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев рассказал о самочувствии после операции на мениске, которую он провел во время зимней паузы в чемпионате.

    — Как вы сейчас себя чувствуете? Оказалось, что у вас была операция на мениске этой зимой.

    — Она была запланированной, просто не оглашалась. Чувствую себя отлично, все хорошо.

    — Когда возникла необходимость в этой операции? Когда стало понятно, что ее нужно делать?

    — После первого МРТ стало понятно, что в идеале было бы сделать планово эту операцию и дальше продолжать работать. Колено могло какое-то время не беспокоить, но потом снова начинало болеть. Мне сказали, что лучше сделать эту операцию.

    — Это последствия штанги в матче с ЦСКА?

    — Нет, это какая-то старая травма, которая непонятно когда была. Она начала болеть не вследствие какого-то инцидента, травматического момента, а просто ни с того ни с сего. Может, на фоне нагрузок.

    — Наверное, штанга с ЦСКА ни в какое сравнение не идет с тем, что произошло со сборной Испании. Как это все выглядело вашими глазами?

    — Да никак: пошел на мяч, раз — ударили… В этом нет ничего страшного. Игровой момент, ничего такого фатального.

    — Картинка была страшной!

    — Для окружающих — может быть, а так-то все нормально было. Ну, разбили, ну и ладно — игровой момент, ничего такого страшного не было. Главное, что все без последствий, все закончилось. Сотрясение — это ерунда: время, и все.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.01.2018 12:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 21 января 2018, 18:13

      Для игрока Зенита ХХ1 века интервью нетипичное. Побольше бы нам таких!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 21 января 2018, 13:10

      Мужик здоровья и без травм

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 января 2018, 12:30

      Молодец, не выжимает жалостливую слезу!...
      Голова - не кресты, поболит и перестанет!..))

      3
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