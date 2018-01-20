Агент Евтовича сообщил, что интерес к игроку проявляют нескольких российских команд

Агент Деян Радич, представляющий интересы полузащитника «Партизана» Марко Евтовича, сообщил, что его клиент находится в сфере интересов нескольких команд из России. Также он добавил, что в настоящее время стороны ведут обсуждение суммы перехода.

«К полузащитнику «Партизана» Марко Евтовичу есть интерес из нескольких российских клубов. Несмотря на то что в «Партизане» рассчитывают на него, сейчас обсуждается цена трансфера», — рассказал Радич.

Ранее сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют два российских клуба, в том числе «Ростов».

В нынешнем сезоне Евтович принял участие в 23-х матчах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.