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    Агент Евтовича сообщил, что интерес к игроку проявляют нескольких российских команд

    Агент Деян Радич, представляющий интересы полузащитника «Партизана» Марко Евтовича, сообщил, что его клиент находится в сфере интересов нескольких команд из России. Также он добавил, что в настоящее время стороны ведут обсуждение суммы перехода.

    «К полузащитнику «Партизана» Марко Евтовичу есть интерес из нескольких российских клубов. Несмотря на то что в «Партизане» рассчитывают на него, сейчас обсуждается цена трансфера», — рассказал Радич.

    Ранее сообщалось, что на 24-летнего футболиста претендуют два российских клуба, в том числе «Ростов».

    В нынешнем сезоне Евтович принял участие в 23-х матчах, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.01.2018 17:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 17:46

      наверное не многие знают кто это такой. Лично я впервые слышу о нем

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