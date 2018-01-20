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  • Воронин: «Рауш едет в РПФЛ из-за ЧМ-2018, но вряд ли он выиграет конкуренцию у Жиркова в сборной России»

Воронин: «Рауш едет в РПФЛ из-за ЧМ-2018, но вряд ли он выиграет конкуренцию у Жиркова в сборной России»

20 января 2018, 16:24
12

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин считает, что основной мотивацией для перехода защитника «Кельна» Константина Рауша в московский клуб является участие в составе сборной России в чемпионате мира-2018. При этом украинец подчеркнул, что 27-летний футболист слабее игрока «Зенита» Юрия Жиркова, который является его конкурентом по позиции в национальной команде.

– Понимаете решение Рауша?

– Это его выбор. Думаю, он обусловлен в первую очередь чемпионатом мира в России. Рауш хочет быть на виду, больше играть, ведь в «Кельне» в последнее время он не всегда попадал в состав.

– Не рановато уезжать из Германии в Россию? Почему бы не перейти в другой немецкий клуб?

– Наверное, у него не было предложений в Бундеслиге. Знаю, что его звали в Россию еще два года назад, но тогда он не поехал. А сейчас решился. Хотя в 27 лет из России многие мечтают уехать в Европу, а он отправился в вашу страну.

– Парадокс?

– Чемпионат мира стоит для него на первом месте. Если он не будет играть в «Кельне», понятное дело, что он проедет мимо такого турнира.

– На чемпионате мира он может выиграть конкуренцию, например, у Жиркова?

– Я играл вместе с Юрой. По мне Жирков гораздо сильнее и опытнее Рауша. Но это лично мое мнение. При этом, зная хорошо Дмитрия Хохлова, понимаю, что некачественных футболистов он к себе не пригласил бы.

– Если бы Рауш вдруг обратился к вам за советом «Ехать в Россию или не стоит», что вы ему сказали бы?

– Я всегда говорил, что европейские чемпионаты намного сильнее и интереснее вашего. А если и ехать в Россию, то все-таки в другом возрасте.

– После 30?

– Думаю, да. Либо как Халк и Витсель переходить в российский клуб за большими деньгами.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Кельн Динамо Жирков Юрий Воронин Андрей Рауш Константин
Комментарии (12)
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h3LL1k
1516455395
имхо Рауш сильнее Юры!)
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shikari_
1516456494
Конкуренции и не будет, Юра уже не тот, да и на скамейке больше времени проводит , чем играет.
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BarStep
1516456647
Твою мать, а в хохляндию леги едут чисто поучаствовать в битве Донецка и Киева...
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Pro100Kid
1516456940
Жиркову 34 и он нестабилен уже, если Рауш сыграет хорошо в весенней части чемпионата и избежит травм (чего ему желаю!) - должен быть основным, а там уж как господин Черчесов решит.
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DOCTOR PENALTY
1516457512
Как всегда у этого хохла одни рисовки и гадости про наш чемпионат.
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за ЦСКА с 1980г
1516458878
Привет Андрею Воронину!
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Joko21
1516459264
мда... Он бы и из Кёльна попал бы в сборную
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Zenmaster
1516460858
Там на скамейке -- а у нас в сборной ??? -- х..йня какая-то !!!
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15112007
1516463676
Рауш обязательно сыграет на ЧМ
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Павелий
1516472198
Для начала Жиркову стоит самому выиграть конкуренцию у Комбарова.
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