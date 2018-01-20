Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Воронин: «Рауш едет в РПФЛ из-за ЧМ-2018, но вряд ли он выиграет конкуренцию у Жиркова в сборной России»

    Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин считает, что основной мотивацией для перехода защитника «Кельна» Константина Рауша в московский клуб является участие в составе сборной России в чемпионате мира-2018. При этом украинец подчеркнул, что 27-летний футболист слабее игрока «Зенита» Юрия Жиркова, который является его конкурентом по позиции в национальной команде.

    – Понимаете решение Рауша?

    – Это его выбор. Думаю, он обусловлен в первую очередь чемпионатом мира в России. Рауш хочет быть на виду, больше играть, ведь в «Кельне» в последнее время он не всегда попадал в состав.

    – Не рановато уезжать из Германии в Россию? Почему бы не перейти в другой немецкий клуб?

    – Наверное, у него не было предложений в Бундеслиге. Знаю, что его звали в Россию еще два года назад, но тогда он не поехал. А сейчас решился. Хотя в 27 лет из России многие мечтают уехать в Европу, а он отправился в вашу страну.

    – Парадокс?

    – Чемпионат мира стоит для него на первом месте. Если он не будет играть в «Кельне», понятное дело, что он проедет мимо такого турнира.

    – На чемпионате мира он может выиграть конкуренцию, например, у Жиркова?

    – Я играл вместе с Юрой. По мне Жирков гораздо сильнее и опытнее Рауша. Но это лично мое мнение. При этом, зная хорошо Дмитрия Хохлова, понимаю, что некачественных футболистов он к себе не пригласил бы.

    – Если бы Рауш вдруг обратился к вам за советом «Ехать в Россию или не стоит», что вы ему сказали бы?

    – Я всегда говорил, что европейские чемпионаты намного сильнее и интереснее вашего. А если и ехать в Россию, то все-таки в другом возрасте.

    – После 30?

    – Думаю, да. Либо как Халк и Витсель переходить в российский клуб за большими деньгами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2018 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5882

      Павелий 20 января 2018, 21:16

      Для начала Жиркову стоит самому выиграть конкуренцию у Комбарова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1351

      15112007 20 января 2018, 18:54

      Рауш обязательно сыграет на ЧМ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 января 2018, 18:07

      Там на скамейке -- а у нас в сборной ??? -- х..йня какая-то !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 17:41

      мда... Он бы и из Кёльна попал бы в сборную

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 20 января 2018, 17:34

      Привет Андрею Воронину!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 20 января 2018, 17:25

      точно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 17:11

      Как всегда у этого хохла одни рисовки и гадости про наш чемпионат.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > DOCTOR PENALTY 20 января 2018, 17:32

      Но играл то он не плохо. И Динамо, с ним в составе, кошмарило ЦСКА не один сезон..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 января 2018, 17:02

      Жиркову 34 и он нестабилен уже, если Рауш сыграет хорошо в весенней части чемпионата и избежит травм (чего ему желаю!) - должен быть основным, а там уж как господин Черчесов решит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 20 января 2018, 16:57

      Твою мать, а в хохляндию леги едут чисто поучаствовать в битве Донецка и Киева...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ 20 января 2018, 16:54

      Конкуренции и не будет, Юра уже не тот, да и на скамейке больше времени проводит , чем играет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11