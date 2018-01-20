Воронин: «Рауш едет в РПФЛ из-за ЧМ-2018, но вряд ли он выиграет конкуренцию у Жиркова в сборной России»

Бывший нападающий «Динамо» Андрей Воронин считает, что основной мотивацией для перехода защитника «Кельна» Константина Рауша в московский клуб является участие в составе сборной России в чемпионате мира-2018. При этом украинец подчеркнул, что 27-летний футболист слабее игрока «Зенита» Юрия Жиркова, который является его конкурентом по позиции в национальной команде.

– Понимаете решение Рауша?

– Это его выбор. Думаю, он обусловлен в первую очередь чемпионатом мира в России. Рауш хочет быть на виду, больше играть, ведь в «Кельне» в последнее время он не всегда попадал в состав.

– Не рановато уезжать из Германии в Россию? Почему бы не перейти в другой немецкий клуб?

– Наверное, у него не было предложений в Бундеслиге. Знаю, что его звали в Россию еще два года назад, но тогда он не поехал. А сейчас решился. Хотя в 27 лет из России многие мечтают уехать в Европу, а он отправился в вашу страну.

– Парадокс?

– Чемпионат мира стоит для него на первом месте. Если он не будет играть в «Кельне», понятное дело, что он проедет мимо такого турнира.

– На чемпионате мира он может выиграть конкуренцию, например, у Жиркова?

– Я играл вместе с Юрой. По мне Жирков гораздо сильнее и опытнее Рауша. Но это лично мое мнение. При этом, зная хорошо Дмитрия Хохлова, понимаю, что некачественных футболистов он к себе не пригласил бы.

– Если бы Рауш вдруг обратился к вам за советом «Ехать в Россию или не стоит», что вы ему сказали бы?

– Я всегда говорил, что европейские чемпионаты намного сильнее и интереснее вашего. А если и ехать в Россию, то все-таки в другом возрасте.

– После 30?

– Думаю, да. Либо как Халк и Витсель переходить в российский клуб за большими деньгами.