В «Уфе» пока отказываются комментировать интерес к Новосельцеву

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал давать какие-либо комментарии относительно интереса башкирского клуба к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.

Напомним, футболист не поехал на первый зимний сбор петербуржцев в ОАЭ. В числе претендентов на центрального защитника ранее также назывались тульский «Арсенал» и «Рубин».

В нынешнем сезоне Новосельцев принял участие всего в одном матче Кубка России.

«Действительно ли «Уфа» заинтересована в приобретении Новосельцева? Пока без комментариев», – сказал Газизов.