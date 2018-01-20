В «Уфе» пока отказываются комментировать интерес к Новосельцеву

Рано Новосельцев стал считать себя звездой и ломанулся сломя голову в Зенит. Он один сезон отыграл на уровне в Бердыевской команде. Надеюсь, что теперь он в будущем не примет такого необдуманного решения о смене места работы и будет здраво оценивать свои силы.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал давать какие-либо комментарии относительно интереса башкирского клуба к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.
Напомним, футболист не поехал на первый зимний сбор петербуржцев в ОАЭ. В числе претендентов на центрального защитника ранее также назывались тульский «Арсенал» и «Рубин».
В нынешнем сезоне Новосельцев принял участие всего в одном матче Кубка России.
«Действительно ли «Уфа» заинтересована в приобретении Новосельцева? Пока без комментариев», – сказал Газизов.