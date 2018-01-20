Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Уфе» пока отказываются комментировать интерес к Новосельцеву

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал давать какие-либо комментарии относительно интереса башкирского клуба к защитнику «Зенита» Ивану Новосельцеву.

    Напомним, футболист не поехал на первый зимний сбор петербуржцев в ОАЭ. В числе претендентов на центрального защитника ранее также назывались тульский «Арсенал» и «Рубин».

    В нынешнем сезоне Новосельцев принял участие всего в одном матче Кубка России.

    «Действительно ли «Уфа» заинтересована в приобретении Новосельцева? Пока без комментариев», – сказал Газизов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.01.2018 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 17:54

      Рано Новосельцев стал считать себя звездой и ломанулся сломя голову в Зенит. Он один сезон отыграл на уровне в Бердыевской команде. Надеюсь, что теперь он в будущем не примет такого необдуманного решения о смене места работы и будет здраво оценивать свои силы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 > Joko21 20 января 2018, 18:41

      Согласен.Но Уфа может быть хорошей стартовой площадкой для него, чем лавку полировать.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11