Фернандо: «Локомотив» опережает «Спартак» на восемь очков? А разве не на пять?»

Полузащитник «Спартака» Фернандо не знал, какое отставание команды от «Локомотива» в чемпионате России. Бразилец был удивлен тем, что железнодорожники опережают красно-белых на восемь очков.

«Разве разница не пять очков? Восемь, да? Хорошо. Так или иначе, вспомните, как осенью всех опережал «Зенит». И что стало с этим преимуществом? Да, с «Локомотивом» нам предстоит игра на выезде, что пойдет на пользу сопернику. Мы очень уважаем «Локо», видим его силу. Но понимаем: если выиграем, это станет серьезным подспорьем для решения серьезных задач в Премьер-Лиге. «Спартак» готовится сразу дать бой «Локомотиву» и показать: мы вступаем в чемпионскую гонку, немедленно», — сказал Фернандо.