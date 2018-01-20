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    Фернандо: «Локомотив» опережает «Спартак» на восемь очков? А разве не на пять?»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо не знал, какое отставание команды от «Локомотива» в чемпионате России. Бразилец был удивлен тем, что железнодорожники опережают красно-белых на восемь очков.

    «Разве разница не пять очков? Восемь, да? Хорошо. Так или иначе, вспомните, как осенью всех опережал «Зенит». И что стало с этим преимуществом? Да, с «Локомотивом» нам предстоит игра на выезде, что пойдет на пользу сопернику. Мы очень уважаем «Локо», видим его силу. Но понимаем: если выиграем, это станет серьезным подспорьем для решения серьезных задач в Премьер-Лиге. «Спартак» готовится сразу дать бой «Локомотиву» и показать: мы вступаем в чемпионскую гонку, немедленно», — сказал Фернандо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 11:13
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +102

      serghio1990 20 января 2018, 21:38

      фернандо завышает свою самооценку

      1
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 20 января 2018, 20:25

      Концовочка будет, что надо. Главное, чтобы судьи не мутили.

      1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 января 2018, 20:01

      Скоро так и будет, молодец, правильная арифметика.

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > Сибирь за Спартак 20 января 2018, 21:25

      *******, не мешки ворочать. обыграете, будете считать, что к чему. а если ЛОКО надерет вас, опять ныть про судей начнете.

      2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 20 января 2018, 18:22

      во дает)))я конечно все понимаю,в дубае не до таблицы РФПЛ но мне кажется это не очень хорошо что человек не знает состояние таблицы!уж раз в неделю можно глянуть

      0
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Vlad_Tverskoy 20 января 2018, 18:42

      Да врёт он всё. Сказал с иронией, мол в первом матче с Локомотивом по весне они отберут три очка. Поэтому и говорит, что пять)) А вообще я не люблю балаболов. Сначала выиграй, потом комментируй и шути.

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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Антибиотик 20 января 2018, 19:00

      Согласен!)
      Всегда говорил МЕНЬШЕ СЛОВ - БОЛЬШЕ ДЕЛА!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 18:12

      надеюсь после личной встречи отрыв и правду будет 5 очков) главное готовьтесь как следует ну и без травм на сборах и в тов. матчах.

      0
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 20 января 2018, 17:53

      - друзья!, давайте уже посмеёмся или поплачем 4-го марта!, но мне очень хотелось бы, чтобы интрига сохранилась! Будем все здорОвы!!!

      0
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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 20 января 2018, 14:26

      Не надо врать,что он не знал.Они просто уверены,что в первом матче весны у Локо выиграют.Спартак,хрен вам,а не чемпионский титул.Локо-чемпион!

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > 20 января 2018, 18:44

      Мы может и опять, а ты уже сейчас, причем без мозгов)

      3
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      Рейтинг: +58

      Lakhamu 20 января 2018, 13:54

      бла-бла-бла, платите бабла за присутствие на поле.

      0
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 20 января 2018, 13:49

      По всей видимости Фернандо по барабану на сколько очков отстают.

      3
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 января 2018, 13:46

      Будет 5.))

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > СуперПАВ9 20 января 2018, 18:29

      В твоих влажных фантазиях возможно и 11 будет.

      -1
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