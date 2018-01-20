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  • Фернандо: «Локомотив» опережает «Спартак» на восемь очков? А разве не на пять?»

Фернандо: «Локомотив» опережает «Спартак» на восемь очков? А разве не на пять?»

20 января 2018, 11:13
44

Полузащитник «Спартака» Фернандо не знал, какое отставание команды от «Локомотива» в чемпионате России. Бразилец был удивлен тем, что железнодорожники опережают красно-белых на восемь очков.

«Разве разница не пять очков? Восемь, да? Хорошо. Так или иначе, вспомните, как осенью всех опережал «Зенит». И что стало с этим преимуществом? Да, с «Локомотивом» нам предстоит игра на выезде, что пойдет на пользу сопернику. Мы очень уважаем «Локо», видим его силу. Но понимаем: если выиграем, это станет серьезным подспорьем для решения серьезных задач в Премьер-Лиге. «Спартак» готовится сразу дать бой «Локомотиву» и показать: мы вступаем в чемпионскую гонку, немедленно», — сказал Фернандо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Фернандо
Комментарии (44)
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docndoc
1516436936
-«Локомотив» опережает «Спартак» на восемь очков? А разве не на пять?» хороший корректный и тонкий троллинг. Игра всё рассудит. Но Локо будет нелегко..
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alex kidn
1516438080
Будет 11
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m40
1516439335
Вот Фернандо удивится, когда после первой весенней игры уже будет на 11
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I_R_O_N_M_A_N
1516439851
Игра покажет...
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Полная Канистра
1516439860
что говорить сейчас поживём увидим впереди 10 матчей и зацикливаться на одном матче между собой неправильно Потери будут однозначно от любых соперников
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Диктор
1516442226
Подколол-но после игры будет уже пять.
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lotsman
1516443031
Он Локомотив не считает лидером.))
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Тraumtanzеr
1516445207
Будет 5.))
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Anton-champion
1516447609
Не надо врать,что он не знал.Они просто уверены,что в первом матче весны у Локо выиграют.Спартак,хрен вам,а не чемпионский титул.Локо-чемпион!
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Сибирь за Спартак
1516467674
Скоро так и будет, молодец, правильная арифметика.
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